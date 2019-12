News Cinema

Giornate di Cinema di Sorrento 2019: tanti e di sostanza i film che Lucky Red porterà nei cinema nel 2020

Antonio Bracco di 05 dicembre 2019

Tra i titoli distribuiti, ne figurano tre che la società di Andrea Occhipinti ha anche co-prodotto

Prima dell'arrivo del nuovo anno, Lucky Red distribuirà nei cinema italiani il film francese Ritratto della giovane in fiamme, in uscita il 19 dicembre. Seguirà una immersione narrativa nei film di Ken Loach (Sorry We Missed You), Nicholas Venier (Sulle ali dell'avventura), Sung-ho Hong (Scarpette rosse e i 7 nani), Brian Kirk (21 Bridges), tanto per citarne alcuni.

Abbiamo chiesto però ad Andrea Occhipinti, Presidente di Lucky Red, incontrato alle Giornate di Cinema di Sorrento, di entrare nei dettagli raccontando quei tre titoli che la società ha contribuito a produrre: 18 regali di Francesco Amato (dal 9 gennaio in sala distribuito con Vision), DNA di Lillo e Greg (sempre con Vision da aprile al cinema) e Freaks Out di Gabriele Mainetti (distribuito con 01, in sala prossimamente).





