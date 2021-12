Giornate di Cinema: animazione, un film italiano di valore e Ben Kingsley con i baffi di Salvador Dalì per Koch Media

News Cinema

Le riflessioni di Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media, sulla situazione dell'industria cinematografica e le anticipazioni sui prossimi titoli della società di distribuzione presentati alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento 2021

È passato alle Giornate degli Autori all'ultima Mostra del Cinema di Venezia il film italiano su cui punta Koch Media e che uscirà nei cinema il 17 febbraio 2022. Giulia, questo il titolo, è diretto da Ciro De Caro ed è interpretato da Rosa Palasciano ed è un titolo imperdibile che spicca nelle uscite future della società di distribuzione.

Sono due film d'animazione giapponesi (Belle e The Dear King), un thriller/horror (The Innocents) e l'interpretazione di Ben Kingsley nel ruolo di Salvador Dalì in Dalì Land a caratterizzare il listino di Koch Media fino al prossimo maggio. Ne abbiamo parlato con il Country Manager Umberto Bettini toccando anche la delicata situazione dell'industria cinematografica in questo periodo.