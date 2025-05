Gino and Friends, una clip in esclusiva del film di animazione italiano: avete mai visto coccodrilli lungo il Tevere?

News Cinema

Possiamo mostrarvi in esclusiva una scena dal film di animazione italiano Gino and Friends di Marco Storani, spiritosa storia di un piccolo coccodrillo... sulle rive del Tevere! Il film è attualmente nei nostri cinema.

È al cinema il film di animazione italiano Gino and Friends - Eroi per la città: ve ne mostriamo in esclusiva una sequenza, dove il nostro piccolo protagonista, un coccodrillino a disagio sulle sponde del Tevere, cerca di partecipare a una festa con gli altri animali, temendo la scarsa popolarità e sostenuto solo dallo stralunato gabbiano Thomas, suo amico. Dopo la clip, vi descriviamo meglio la trama del film di Marco Storani, che si è occupato anche della direzione artistica di questo allegro cartoon.



Gino and Friends - Eroi per la città: Una Clip in esclusiva del film d'animazione - HD

Gino and Friends, la trama del cartoon tutto italiano e fieramente in 2D