Gina Carano: nuovo progetto dopo il licenziamento da The Mandalorian

Gina Carano, fino a una settimana fa interprete di Cara Dune nelle prime due stagioni di The Mandalorian, licenziata dalla Disney / Lucasfilm dopo l'ennesimo messaggio reazionario diffuso sui social, ha annunciato di aver avviato un nuovo progetto cinematografico di cui sarà producer e autrice, finanziato dal sito web The Daily Wire, d'orientamento destrorso.

La scelta non è solo dettata dalle circostanze, visto che Gina Carano è stata abbandonata anche dai suoi agenti, avendo quindi serie difficoltà adesso a lavorare a Hollywood, ma vuole essere una rivendicazione di libertà, ritwittata ironicamente con un "Questo è solo l'inizio, benvenuti nella Ribellione." La provocazione contro Disney e Lucasfilm, sull'onda di The Mandalorian, prosegue nel comunicato stampa, che riporta anche frasi di Ben Shapiro, cofondatore del Daily Wire. Estrapoliamo qualcosa.

This is just the beginning.. welcome to the rebellion. https://t.co/5lDdKNBOu6