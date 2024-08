Mandalorian, Gina Carano chiama a testimoniare Pedro Pascal per la sua causa contro il licenziamento

News Serie TV

Gina Carano, spalleggiata da Elon Musk nella causa legale alla Disney / Lucasfilm per il suo licenziamento da Mandalorian, ha chiamato a testimoniare tra gli altri il protagonista Pedro Pascal. Nello stesso periodo avrebbe pubblicato post duri come i suoi, ma in un'altra direzione politica.

Da febbraio, come forse saprete, Gina Carano è in causa con la Disney / Lucasfilm per licenziamento senza giusta causa: nel 2021 fu estromessa dalla serie The Mandalorian, dove interpretava Cara Dune, a causa di ripetuti post su X ritenuti transfobici, razzisti, anti-mask, NoVax e antisemiti. Sostenuta economicamente nella causa da Elon Musk, che ha garantito sostegno a chi fosse stato "discriminato" da contenuti pubblicati sulla piattaforma, ora Carano e i suoi legali alzano il tiro: per inquadrare l' "ipocrisia" delle giustificazioni date nel 2021, ha chiamato a testimoniare tra gli altri il protagonista Pedro Pascal, la presidente Lucasfilm Kathleen Kennedy e lo showrunner Jon Favreau. Si andrà in tribunale l'anno prossimo, come riporta World of Reel.

Gina Carano chiama in causa Pedro Pascal e i suoi post per difendersi

Perché Gina Carano vuole Pedro Pascal come testimone, nella causa intentata contro la Disney per ingiusto licenziamento? Perché nello stesso periodo in cui lei postava le sue considerazioni "scomode", l'attore si esprimeva a suo parere con altrettanta veemenza in direzione contraria, per esempio paragonando Donald Trump a Hitler, e lo stato degli immigranti illegali negl USA ai campi di concentramento nazisti. Per Carano sarebbe un segno ipocrita di "due pesi e due misure", visto che nessuno ha dato il benservito a Pascal. Il post di Carano che fece traboccare il vaso fu quello in cui sminuiva l'intervento diretto delle SS nello sterminio degli ebrei, suggerendo che la loro strategia fu quella di metter loro contro i "vicini di casa", esattamente come ora il pensiero "politicamente corretto" spingerebbe a odiare i conservatori come lei. A quel punto la Disney prese le distanze da lei al 100%, con questa motivazione: "I suoi post sui social network che denigrano le persone in base alla loro identità culturale e religiosa sono abominevoli e inaccettabili". Da notare che tecnicamente Carano non è stata "licenziata", perché i contratti per la stagione 3 di Mandalorian e del poi cancellato spin-off Rangers fo the New Republic non erano stati firmati, cioè il rapporto di lavoro non era stato rinnovato.

Tutto era cominciato un anno prima, quando l'attrice aveva preso in giro l'uso dei pronomi su Twitter, sostituendoli con "Boop/bop/beep", facendo il verso a R2D2: per un anno c'era stato un tira e molla tra lei e la Disney, che le aveva chiesto di prendere le distanze da questo atteggiamento, organizzando incontri con rappresentanti LGBTQ+. Come dimostrerebbe il caso di Pascal, la questione - secondo Gina Carano - non sono i post inaccettabili, ma quelli che vanno contro un certo pensiero. Scrive: "La Disney mise nero su bianco che nel loro impero era accettabile una sola unica ortodossìa nel pensiero, nelle parole e nelle azioni, e che quelli che avessero osato metterla in dubbio o non si fossero uniformati non sarebbero stati tollerati." Carano è stata abbandonata dai suoi agenti dopo l'allontanamento, e da allora non è riuscita più di fatto a rientrare nel mondo dello spettacolo. La richiesta dei suoi legali rimane quella di un minimo di 75.000 dollari di danni.

A febbraio i legali Disney si erano invece appellati proprio al primo emendamento, quello sulla libertà di parola e di espressione, scrivendo: "Così come un giornale ha il diritto di scegliere quali giornalisti impiegare per esprimere le proprie posizioni editoriali, una produzione creativa ha il diritto di esercitare la sua libertà di manovra nel decidere quali interpreti impiegare per esprimere i suoi messaggi artistici". Leggi anche The Mandalorian: Gina Carano porta in tribunale Disney e Lucasfilm per ingiusto licenziamento The Mandalorian, Gina Carano sulla causa contro Disney: "Combatto per riabilitare il mio nome"