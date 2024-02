The Mandalorian: Gina Carano porta in tribunale Disney e Lucasfilm per ingiusto licenziamento

News Serie TV

L'attrice, licenziata nel 2021 dopo alcuni post controversi considerati "inaccettabili" da Lucasfilm, ora chiede i danni e a sostenerla in questa battaglia c'è il patron di X Elon Musk.

Gina Carano fa causa a Disney e a Lucasfilm dopo essere stata licenziata da The Mandalorian, senza troppi complimenti, nel 2021. L'attrice, che nella serie ambientata nell'universo di Star Wars interpretava l'ex soldato ribelle Cara Dune, tre anni fa era stata al centro della bufera in seguito ad alcuni suoi post sui social considerati discriminatori e denigranti. Oggi Carano sostiene di aver subito un trattamento ingiusto e chiede i danni. E a sostenere la sua battaglia legale finanziariamente c'è addirittura Elon Musk, il proprietario di X (ex Twitter) che ha promesso di pagare il conto di tutte le spese legali degli utenti che ritengono di essere stati discriminati per aver espresso le loro opinioni sulla piattaforma.

Perché Gina Carano ha fatto causa a Disney e a Lucasfilm

Secondo The Hollywood Reporter, l'ex star di The Mandalorian avrebbe chiesto formalmente in tribunale di essere riassunta da Lucasfilm e di ricevere un indennizzo di almeno 75mila dollari, oltre i danni d'immagine che avrebbe subito. I legali di Carano sostengono non solo che l'attrice sia stata licenziata per aver esercitato la libertà di parola, ma che gli imputati "hanno intrapreso altre azioni di ritorsione per limitare e negare le sue future opportunità di lavoro" e hanno intenzionalmente danneggiato la sua reputazione.

Il sostegno di X e le dichiarazioni di Gina Carano

"Come segno dell'impegno di X a favore della libertà di parola, siamo orgogliosi di fornire sostegno finanziario alla causa di Gina Carano, consentendole di cercare la rivendicazione dei suoi diritti di libertà di parola su X e della capacità di lavorare senza bullismo, molestie o discriminazioni", ha dichiarato il responsabile delle operazioni commerciali di X, Joe Benarroch, in una nota. "Alcuni di noi sono stati ingiustamente individuati, molestati, perseguitati e privati ​​dei nostri mezzi di sussistenza perché hanno osato incoraggiare la conversazione, fatto domande e rifiutato di seguire la folla", ha aggiunto Carano tramite un comunicato stampa. "Sono onorata che il mio caso sia stato scelto per essere supportato da X, la società che è stata uno degli ultimi barlumi di speranza per la libertà di parola nel mondo", ha concluso.

Il licenziamento da The Mandalorian: Cosa è successo

Lucasfilm ha deciso di tagliare i ponti con Gina Carano nel febbraio del 2021, in seguito alla pubblicazione di alcuni post molto controversi. L'attrice è stata accusata di essere transfobica (ha deriso l'uso di pronomi scelti), razzista, anti-mask e NoVax. Un suo post, inoltre, è stato interpretato come una difesa antisemita dei nazisti, perché ha affermato che durante la Seconda Guerra Mondiale gli ebrei non furono perseguitati dai soldati tedeschi ma "dai loro vicini". Lucasfilm, che già aveva escluso l'attrice dalle attività di promozione della seconda stagione di The Mandalorian, l'ha quindi licenziata con effetto immediato sostenendo: "I suoi post sui social network che denigrano le persone in base alla loro identità culturale e religiosa sono abominevoli e inaccettabili".