Giffoni Film Festival: Il programma della 55esima edizione tra ospiti, anteprime e eventi speciali

'Diventare umani' è il tema di Giffoni55, dal 17 al 26 luglio: 99 film in concorso, anteprime d'eccezione, incontri attesissimi con i talenti più amati. Ecco tutti gli eventi da non perdere.

Torna il "grande Giffoni" a cui eravamo abituati. Lo ha annunciato, con orgoglio, il fondatore e ideatore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, in apertura della conferenza stampa di presentazione della 55esima edizione, che si terrà dal 17 al 26 luglio a Giffoni Valle Piana. "Becoming Human - Diventare umani" è il tema scelto per un'edizione che vuole distinguersi per ricchezza e varietà di talenti, attenzione ai temi sentiti come più vicini dai più giovani e incontri con donne e uomini di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport. La Regione Campania è il principale partner di Giffoni e il progetto ha ricevuto il riconoscimento dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Giffoni, un festival sempre più vicino alle nuove generazioni

L'obiettivo, come sempre, è intercettare desideri e sogni delle nuove generazioni e infondere speranza. "Giffoni è una goccia, certamente, ma da 55 anni è un baluardo fedele di rispetto, di amore e di forza per queste generazioni. Abbiamo il dovere di reagire e di gridare tutti insieme che la pace, intesa anche come rispetto generale delle regole, è il primo grande elemento per diventare umani", ha dichiarato il patron di Giffoni. Anche il direttore generale Jacopo Gubitosi ha parlato della funzione sociale svolta dalla manifestazione. "Giffoni non è solo un festival: è una comunità che si muove, che crea legami, che costruisce futuro. Ed è proprio questo il nostro obiettivo: generare opportunità, accendere passioni, lasciare un segno profondo nella vita dei giovani. Perché Giffoni è, prima di tutto, loro", le sue parole.

Giffoni 2025: Il programma e gli appuntamenti da non perdere

Il team del festival ha illustrato le diverse sezioni del programma. Sono intervenuti anche il presidente dell’Ente Giffoni Experience, Pietro Rinaldi, il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano e il delegato del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per l’industria musicale e per l’audiovisivo, Ferdinando Tozzi. Anche quest'anno il festival darà l'opportunità a centinaia di ragazzi, italiani e del resto del mondo, di creare legami grazie all'arte universale del cinema, e non solo. Sono 99 i film in competizione da tutto il mondo con 50 registi internazionali presenti provenienti da 34 Paesi, 6 saranno le anteprime assolute di film e più di 20 gli eventi speciali.

Le anteprime e gli eventi speciali

Con le anteprime si parte il 17 luglio con il film di apertura Unicorni di Michela Andreozzi, in uscita il 18 luglio con Vision Distribution. Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e il piccolo Daniele Scardini insieme alla regista incontreranno i giurati di Giffoni. Il 19 luglio è la volta di Tutta colpa del rock, il nuovo film prodotto da Be Water Film e PiperFilm, in collaborazione con Netflix. A incontrare i giurati saranno il regista Andrea Jublin, Lillo Petrolo, Naska ed Elio. Il 20 luglio, per la gioia dei più piccoli, sarà presentato in anteprima I Puffi - Il film, nelle sale italiane dal 27 agosto, distribuito da Eagle Pictures. Il 21 luglio, sarà presentato al festival, in anteprima assoluta, Esprimi un desiderio, film diretto da Volfango De Biasi (in arrivo al cinema il 25 settembre) che vede protagonista l'inedita coppia di Max Angioni (presente al festival), al suo debutto sul grande schermo, insieme a Diego Abatantuono. Il 22 luglio è il turno di Grand Prix, un nuovo film d'animazione diretto da Waldemar Fast, che uscirà al cinema l'11 settembre con Notorious Pictures. L'anteprima di Troppo Cattivi 2, sequel del film d’animazione DreamWorks in uscita nelle sale italiane il 20 agosto, ci sarà il 25 luglio.

Tantissimi gli eventi speciali durante i quali i Giffoners potranno incontrare ospiti eccellenti. Il 18 luglio arriva a Giffoni RIV4LI, la nuova serie Netflix creata da Simona Ercolani e ambientata nello stesso mondo narrativo di DI4RI. Lo stesso giorno presenterà le prime immagini di Per te, il nuovo film diretto da Alessandro Aronadio, il protagonista Edoardo Leo accompagnato dal giovane co-protagonista Javier Leoni e dallo stesso Mattia Piccoli, il ragazzo nominato a soli 11 anni Alfiere della Repubblica e che ha ispirato il film. Il 19 luglio ci sarà l'appuntamento con I Cesaroni - Il ritorno, un evento speciale con Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Marta Filippi e Andrea Arru. Lo stesso giorno sarà presentata la webserie Ho preso un granchio, prodotta dalla Fondazione Bianca Garavaglia ETS, in cui 25 giovani pazienti oncologici raccontano, con ironia e autenticità, la quotidianità in ospedale. Il 20 luglio verranno presentate alcune immagini di 40 secondi, il nuovo film di Vincenzo Alfieri ispirato alla tragica vicenda di Willy Monteiro con Eagle Pictures.

Domenica 21 luglio, il Giffoni Film Festival ospita una proiezione speciale di Dora, la nuova serie animata che celebra il 25° anniversario dell'amata esploratrice. Il 22 luglio ci saranno il regista Riccardo Milani e l’attrice Virginia Raffaele a presentare La vita va così, che uscirà nelle sale con Medusa Film e Piperfilm in autunno. I Fantastici 4: Gli inizi, il nuovo film Marvel Studios, si prepara a conquistare le sale italiane a partire dal 23 luglio. Nello stesso giorno, il film sarà protagonista al Giffoni Film Festival, dove porterà il giovane pubblico tra azione ed emozioni. Paternal Leave è il film d’esordio alla regia di Alissa Jung, in programma a Giffoni il 24 luglio alla presenza della regista e di Luca Marinelli, il film esplora la fragilità umana, la paternità e la ricerca di identità. Il 25 luglio è il giorno di Tim Burton che sbarcherà al Giffoni Film Festival per presentare la seconda stagione di Mercoledì (su Netflix con la parte 1 disponibile dal 6 agosto e la parte 2 dal 3 settembre). Inoltre, a dieci anni dalla scomparsa, Giffoni omaggia il grande Pino Daniele con la visione del documentario Pino, diretto da Francesco Lettieri.

I film in concorso

Il passaggio all’età adulta, il rapporto con la natura, le relazioni familiari, l’accettazione di se stessi e il superamento dei pregiudizi, sono alcuni dei temi affrontati dalle opere in concorso. Ma, come ha sottolineato Antonia Grimaldi della direzione artistica del festival, un altro spinoso tema moto presente in diversi progetti quest'anno è la responsabilità genitoriale di fronte ai crimini commessi da un proprio figlio. Oltre 2500 le produzioni in preselezione che il team di Giffoni ha valutato con grande attenzione per offrire, come di consueto, il meglio del cinema internazionale ai suoi ragazzi. I film saranno visionati e valutati dalle giurie di Giffoni che decreteranno i vincitori del Gryphon Award. Per i dettagli vi rimandiamo alla nostra news dedicata con i 99 film in concorso alla 55esima edizione e al sito www.giffoni.it.

Gli incontri con i talent e i workshop

Il programma di Giffoni vedrà protagonisti grandi nomi del cinema, della musica e della cultura, pronti a condividere le loro esperienze con le giurie. Si parte il 17 luglio con Francesca Chillemi, seguita il 19 luglio da Francesco Gheghi, giovane attore promettente visto di recente in Familia. Il 20 luglio saranno presenti Ambra Angiolini e Carolina Benvenga, mentre il 21 luglio arriverà Toni Servillo, icona del cinema d’autore italiano. Il 22 luglio sarà la volta di Ornella Muti, simbolo di eleganza e innovazione, e il 23 luglio Paolo Sorrentino, regista premiato con Oscar e Golden Globe, insieme al compositore Giovanni Allevi. Il 24 luglio spazio alla giovane Bianca Panconi, protagonista di serie TV di successo, mentre il 26 luglio tornerà Nicolas Maupas.

Previsti, inoltre, workshop dedicati al mestiere dell'attore, con 140 aspiranti talenti pronti a mettersi alla prova. Si susseguiranno incontri con professionisti del settore come agenti, casting director, produttori e attori che guideranno i partecipanti attraverso dialoghi, monologhi e laboratori pratici. Tra gli ospiti più attesi ci sono Francesco Montanari con il suo laboratorio "La palestra dell’attore", i Manetti Bros. e Irene Maiorino, oltre a Francesco Lancia che parlerà di improvvisazione. Questo percorso formativo completa un programma ricco di ospiti di rilievo, fra cui Ornella Muti.

IMPACT!, musica e sport

La sezione IMPACT!, lo spazio in cui i giovani hanno un confronto diretto con i personaggi del mondo della politica e dell'attualità, si conferma un laboratorio di idee e dialogo intergenerazionale, coinvolgendo oltre 200 giovani in incontri con figure di spicco del mondo culturale, civile, istituzionale e imprenditoriale. Tra gli ospiti più importanti ci sono la famiglia di Giulio Regeni insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, che offriranno una testimonianza carica di significato. Saranno presenti anche la giornalista Giovanna Botteri, il cantautore Nek e il produttore cinematografico e presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Prevista la partecipazione anche di Paolo Ascierto, oncologo di fama mondiale.

Altri momenti di rilievo vedranno protagonisti il padre di Giulia Cecchettin con un racconto toccante, il giornalista Corradino Mineo, la divulgatrice spaziale Linda Raimondo, e il comico Herbert Ballerina. Nel corso della manifestazione ci sarà spazio per Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, coinvolto nel documentario su uno dei più noti cold case italiani, e per il segretario della CGIL Maurizio Landini. Tra gli interventi più attesi spiccano quelli dell’ex premier Paolo Gentiloni, dell’attivista padre Enzo Fortunato, dell’ecologista Ermete Realacci e del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli. Sarà inoltre presente l’attore e regista Giovanni Esposito, insieme al giornalista Italo Bocchino e al senatore Marco Scurria. La parte letteraria sarà rappresentata dallo scrittore Antonio Dikele Distefano, dal vincitore del Premio Strega Antonio Scurati e dall'attrice Aurora Ruffino, ora in veste di autrice del suo libro.

Sul fronte musicale, Giffoni Music Concept presenterà artisti come BigMama, Benji & Fede, Rocco Hunt, Naska e Federica Carta, confermando il suo ruolo di vetrina per i talenti emergenti del panorama italiano. Lo sport sarà protagonista con la presenza di grandi campioni come Bebe Vio, Ambra Sabatini, Simone Fontecchio, Andy Diaz ed Elisa Di Francisca, affiancati da leggende come Beppe Bergomi e Faouzi Ghoulam, oltre a tanti altri atleti e giornalisti sportivi di rilievo.

Oltre il festival

Torna Giffoni Street Fest 2025, il grande festival diffuso dedicato al teatro, al gioco e all’inclusione che fa di Giffoni un luogo sempre più a misura di famiglia. La splendida cornice del Giardino degli Aranci si conferma uno dei luoghi simbolo iconici di Giffoni. Lo sarà anche per l’edizione 2025, diventando cornice di appuntamenti quotidiani dal grande impatto emotivo e culturale. Appuntamenti che faranno di questo posto simbolo uno spazio di comunità, ascolto e bellezza condivisa. Tra i momenti più attesi e amati del Festival torna Il Posto delle Favole, lo spazio magico dedicato alla narrazione e all'ascolto, pensato per incantare grandi e piccini. Ogni sera, alle ore 20.30 verrà raccontata una favola in linea con il tema di Giffoni55. Ogni sera, sempre al Giardino degli Aranci, a partire dalle ore 22.00, spazio anche al grande cinema con una rassegna dedicata ai film che festeggiano anniversari significativi. Anche quest'anno, inoltre, torna il Giffoni Food Show, il format dedicato al mondo food & beverage che si terrà ogni pomeriggio presso il Convento San Francesco di Giffoni Valle Piana.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo e dettagliato vi rimandiamo al sito ufficiale del Giffoni Film Festival: https://www.giffonifilmfestival.it/.