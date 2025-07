Giffoni Film Festival, al via la 55esima edizione: Tutti gli appuntamenti della prima giornata

News Cinema

La 55esima edizione del Giffoni Film Festival inizia con Bebe Vio, Nek, Giovanna Botteri e l'anteprima del film Unicorni di Michela Andreozzi: ecco tutti gli eventi, le anteprime e gli incontri da non perdere il 17 luglio.

Il conto alla rovescia è finito: prende ufficialmente il via oggi, 17 luglio, la 55esima edizione del Giffoni Film Festival, un appuntamento attesissimo e moto amato da migliaia di giovani e famiglie. Con il tema "Becoming Human - Diventare Umani", il festival di quest'anno si propone non solo come un viaggio attraverso il cinema e la creatività, ma anche come un invito urgente a riscoprire la nostra umanità in un mondo che cambia costantemente. Oltre 5000 giurati, provenienti da 30 Paesi, animeranno la Multimedia Valley fino al 26 luglio, con un ricco programma che abbraccia cinema, musica, arte, sport, attualità e sostenibilità. Ecco gli appuntamenti della prima giornata, il 17 luglio.

La cerimonia inaugurale: Al via il Giffoni Film Festival 2025

L'apertura ufficiale è fissata per le 16:15 nella Cittadella del Cinema, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che subito dopo incontrerà i giurati in Sala Truffaut. Presenti anche ospiti d’eccezione come Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e presidente della SSC Napoli, protagonista della sezione IMPACT! alle ore 15:00, e il professor Paolo Ascierto, oncologo di fama internazionale, che riceverà un riconoscimento speciale.

Gli incontri in Sala Truffaut e della Sezione IMPACT!

Ad aprire la giornata nella Sala Truffaut sarà Bebe Vio Grandis (ore 15:45), simbolo di resilienza e forza, in un confronto diretto con i giurati su sport, inclusione e sogni. Alle 18:00, il testimone passerà al cantautore Nek, protagonista di un talk tra note e parole. A seguire, alle 19:00, il festival ospiterà in anteprima nazionale Unicorni, nuovo film di Michela Andreozzi con Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e il piccolo Daniele Scardini al debutto sul grande schermo. La regista e parte del cast saranno presenti in sala per dialogare con il pubblico.

La giornata IMPACT! sarà segnata da momenti di grande intensità, a partire dalle 11:50 con l'incontro con la famiglia Regeni e l'avvocata Alessandra Ballerini. A seguire, interventi dell'associazione Ali della mente, il questore di Caserta, e un dibattito con Leap Motor - Gruppo Noviello sulla mobilità sostenibile. Alle 16 si terrà un panel sulle disuguaglianze a cura dell'Università Federico II e Save the Children. Chiude il pomeriggio, alle 17, la giornalista Giovanna Botteri.

Workshop, arte, gusto, sport e musica

Spazio anche alla formazione. 140 giovani aspiranti attori prenderanno parte ai workshop sul mestiere dell'attore, con focus su casting e rappresentanza artistica. Alle 14:30 appuntamento con l'Open Lab con l'accademia di Belle Arti di Napoli, seguito da una masterclass con agenti e professionisti del settore.

Non mancherà il gusto con la sezione Giffoni Food. Alle 16:30 al Chiostro di San Francesco, cooking show con Terraorti, mentre alle 17:30 la food blogger Elena Spisni terrà un laboratorio sulla pasta fatta a mano. In parallelo, sarà inaugurata la mostra d’arte del maestro Francesco Raimondi presso l'area lounge della Multimedia Valley. Alle 15 prende il via Giffoni Sport, con 50 ambassador da tutta Italia. Taglio del nastro della nuova Lete Sport Arena alle 17, seguita da un incontro tra gli ambassador e l'ex calciatore Lorenzo Minotti.

Per le famiglie, nella sezione Parental Experience, in programma proiezioni, panel su benessere e prevenzione, e incontri speciali come quello con la Fondazione Terna e Hygieia Mutua. Dalle 18:30 le strade di Giffoni si trasformano con il Giffoni Street Fest: teatro, clowneria, laboratori e performance in varie piazze del centro, per grandi e piccoli. Al Giardino degli Aranci, dalle 20:30, parte il progetto Il Posto delle Favole, che oggi vedrà la partecipazione del sindaco Antonio Giuliano e del cantante Nek.

Il cinema all'aperto della Celebration Night renderà omaggio a Charlie Chaplin con la proiezione di La febbre dell’oro, a cento anni dalla sua uscita. Infine, alle 19:00, debutta anche il Giffoni Music Concept con il party di benvenuto La Dolcevita in Sala Lumière e, a seguire, musica e talenti nella suggestiva Arena in Piazza Fratelli Lumiere. I protagonisti musicali riceveranno il Grifone 3D, reinterpretazione in chiave contemporanea del simbolo del festival, realizzato con stampa 3D sostenibile.