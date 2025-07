Giffoni Film Festival 2025: Tutti i film vincitori della 55esima edizione

News Cinema

Oltre 5mila giovani giurati provenienti da 30 Paesi hanno votato il meglio del cinema internazionale per bambini e ragazzi: ecco tutti i vincitori di Giffoni55.

Si è chiusa con una cerimonia intensa e allegra la 55esima edizione del Giffoni Film Festival, che ha coinvolto oltre 5mila juror da 30 Paesi, impegnati nella visione e si è dimostrato "il più necessario", per citare proprio le parole usate da François Truffaut, confermando il suo ruolo di laboratorio culturale internazionale e occasione di crescita per bambini e giovani adulti. Le opere premiate hanno toccato corde profonde, affrontando con sguardo autentico e innovativo temi come il passaggio all'età adulta, il rapporto con la natura, le relazioni familiari, la scoperta di sé e il superamento dei pregiudizi. Più di 2500 titoli sono stati vagliati in preselezione dal team di Giffoni, per offrire una selezione che abbraccia stili, culture, sensibilità.

Tutti i vincitori di Giffoni55

Ecco tutti i film che si sono portati a casa l'ambito Gryphon Award di Giffoni o altri importanti riconoscimenti:

Elements +6

Gryphon Award: Super Charlie di Jon Holmberg (Svezia/Danimarca)

Un'avventura scatenata tra fratellanza e superpoteri, distribuito in Italia da Plaion Pictures.

Elements +10

Gryphon Award: Honey di Natasha Arthy (Danimarca)

Una tredicenne alla scoperta del suo talento musicale e delle sue radici familiari.

Generator +13

Gryphon Award: Wolfgang di Javier Ruiz Caldera (Spagna)

Un giovane prodigio della musica che cerca di ricostruire il legame con il padre sconosciuto.

Premio CGS "Percorsi Creativi": Felipe di Federico Schmukler (Argentina/Spagna/Guatemala)

Generator +16

Gryphon Award: Isle Child di Thoma Percy Kim (Corea del Sud/Stati Uniti)

Un racconto intimo e identitario sul rapporto tra adozione, appartenenza e radici culturali.

Premio Terna: Isle Child

Premio CGS "Percorsi Creativi": Christy di Brendan Canty (Irlanda/UK)

Generator +18

Gryphon Award: Kneecap di Rich Peppiatt (Irlanda/UK)

Una travolgente parabola musicale e politica nella Belfast post-conflitto.

Gex Doc

Gryphon Award: Cutting Through Rocks di Sara Khaki, Mohammadreza Eyni (Iran/Paesi Bassi/USA)

Il coraggio di una donna che sfida le regole patriarcali in un villaggio iraniano.

Best Cinematography – Premio in memoria di Gaetano Del Mauro

Promise I’ll Be Fine di Katarina Gramatová (Slovacchia/Repubblica Ceca)

Cortometraggi

Elements +3:

The Goldfish (Il pesciolino rosso) di Gisella Gobbi (Italia)

Elements +6:

Carmen and the Wooden Spoon di Carlos Gómez-Mira Sagrado (Spagna)

Elements +10:

Marta Vuole Giocare di Valeria Gaudieri (Italia)

Parental Experience:

Worms (Vermi) di Domenico Distilo (Italia)

Altri premi

Acea Special Award: No Place Like Home di Valeria Gaudieri

Lete Special Award: Marta vuole giocare di Matteo Quarta

Tommy Hilfiger Award: The Secret Floor di Norbert Lechner

Enel Special Award: Bird of a Different Feather di Manohara (India)

CONAI Special Award: My Penguin Friend di David Schurmann (Brasile/Stati Uniti)

Una storia vera che racconta l’amicizia tra un pescatore e un pinguino salvato da una marea nera.

ECFA Award: Tales from the Magic Garden (Rep. Ceca/Slovacchia/Slovenia)

Magia, famiglia e immaginazione in un racconto animato di grande poesia.

Il passaggio di consegne di Claudio Gubitosi che lascia la direzione

"Abbiamo contato, ma i numeri contano poco. È stata un'esplosione di emozione", ha detto con voce commossa Claudio Gubitosi, fondatore del festival, che quest’anno ha ufficialmente passato il testimone al figlio Jacopo Gubitosi (direttore generale) e a Luca Apolito (direttore artistico). "Mi reputo un uomo felice. Il nostro grande Giffoni è tornato, anzi è rinato. Lasciare la direzione mi fa sentire leggero, sereno. Il mio team ha tutte le competenze per portare avanti questa straordinaria storia italiana", ha dichiarato colui che è stato la mente e lo spirito di questo festival da 55 anni a questa parte. "Abbiamo contato almeno 30mila presenze al giorno, ma la vera forza è stata l'emozione condivisa", ha raccontato Gubitosi, "Vi lascio un input: sacrifici, amore, occhi aperti e poesia. Senza poesia, non si arriva da nessuna parte".

I numeri di Giffoni55

Anche i numeri raccontano l'impatto straordinario di questa edizione del Giffoni Film Festival. Ben 320 ospiti internazionali hanno preso parte all'evento. La partecipazione sui social è stata travolgente: 7 milioni di visualizzazioni su Facebook, 16 milioni su Instagram e un pubblico potenziale di oltre 900 milioni di persone raggiunte globalmente. Tutti numeri che confermano come Giffoni non sia solo un evento, ma un vero e proprio fenomeno culturale e sociale capace di parlare alle nuove generazioni.