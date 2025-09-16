Gianni Quaranta: addio al grande scenografo premio Oscar per Camera con Vista

News Cinema

A 82 anni è morto a Roma lo scenografo Gianni Quaranta, premio Oscar per Camera con vista e tre volte candidato, celebre per le collaborazioni con Franco Zeffirelli e Bernardo Bertolucci.

Si svolgeranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo martedì 16 settembre alle 11 le esequie del grande scenografo e costumista teatrale e cinematografico Gianni Quaranta, morto il 14 settembre all'età di 82 anni, come confermato alle agenzie dalla figlia Guja Quaranta. Il suo è uno di quei nomi che hanno reso famosa nel mondo la grande qualità del cinema italiano, anche se l'Oscar l'ha vinto nel 1987 per un film squisitamente britannico (anche se di ambientazione fiorentina) come Camera con vista di James Ivory, e non per le due altre candidature ottenute per i film di Franco Zeffirelli, Fratello sole, sorella luna (la sua prima scenografia) e La traviata.

La brillante carriera di Gianni Quaranta

Nato ad Arsié, in Veneto, nel 1943, Quaranta si laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Lavora tantissimo per il teatro, collaborando con maestri come Luca Ronconi, Giancarlo Menotti, Luchino Visconti, Peter Hall, Franco Zeffirelli e tantissimi altri, ma anche per il balletto e l'opera lirica, richiesto dai maggiori teatri mondiali dove le sue scenografie vengono acclamate, tanto che quelle realizzate per Aida, alla Metropolitan Opera House di New York, sono utilizzate per oltre trent'anni. Al cinema dopo l'esordio con Fratello sole, sorella luna nel 1971, che gli vale la prima candidatura all'Oscar, lavora con Lina Wertmuller (Tutto a posto e niente in ordine), collabora con Bernardo Bertolucci (Novecento), di nuovo con Zeffirelli per il televisivo Gesù di Nazareth (per cui vince il Nastro d'Argento) e per La traviata, uno dei suoi cavalli di battaglia teatrali, per cui vince il BAFTA e il Nastro d'argento, oltre che per Pagliacci, Cavalleria rusticana e Otello. Lavora anche con Paul Mazursky per La tempesta, Ermanno Olmi per La leggenda del santo bevitore, firma la scenografia di Cortesie per gli ospiti di Paul Schrader, Farinelli - Voce Regina (per cui vince il César), Peggio di così si muore di Marcello Cesena, Marquise di Luca Barbareschi, del televisivo Il giovane Casanova e di moltissimi altri lavori per cinema e tv. Tra i suoi innumerevoli riconoscimenti, oltre al premio Oscar e al BAFTA per Camera con vista, nel 2017 viene insignito di un Nastro d'argento alla carriera.