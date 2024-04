Ghostbusters Minaccia Glaciale: a Milano dal 9 all'11 aprile un'installazione di ghiaccio in onore del film

News Cinema

In occasione dell'uscita di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, sarà possibile ammirare, in Piazza Gae Aulenti, a Milano, dal 9 all'11 aprile, una scultura di ghiaccio con sorpresa dedicata al sequel di Ghostbusters: Legacy

Mentre Ghostbusters: Minaccia Glaciale si prepara a conquistare i cinema giovedì 11 aprile, Milano accoglie oggi 9 aprile, domani e dopodomani, un'installazione dedicata al nuovo capitolo del fortunato franchise. Si tratta di una scultura di ghiaccio di forma cubica posizionata in Piazza Gae Aulenti. Ora dopo ora, sciogliendosi, la suggestiva creazione rivelerà il segreto intrappolato al suo interno, che sarà ben visibile l'11 aprile. Il nostro consiglio è di andare subito a vedere la scultura, per poi correre al cinema già nel primo pomeriggio del giorno di debutto in sala.

Ghostbusters Minaccia Glaciale: un breve ripasso

Ghostbusters: Minaccia Glaciale è ambientato a New York, la città in cui tutto ebbe inizio. Nella metropoli che non dorme mai era ambientato Ghostbusters: Acchiappafantasmi, il film di Ivan Reitman del 1984 che ebbe un successo clamoroso anche grazie ai suoi favolosi interpreti. Poi, nel 1989, è arrivato Ghostbusters II. Nel 2016 Paul Feig ha diretto un remake al femminile e nel 2021 è uscito il vero e proprio sequel Ghostbusters: Legacy, il cui seguito è, appunto, Ghostbusters: Minaccia Glaciale.

Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, Ghostbusters: Minaccia Glaciale è diretto da Gil Kenan e interpretato dal quartetto del film precedente - Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace - a cui si aggiungono Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O'Connor, Logan Kim, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Annie Potts.

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale la famiglia Sangler si unisce agli acchiappafantasmi originali, che hanno creato in gran segreto un laboratorio per migliorare la loro caccia ai fantasmi. La scoperta di un antico antefatto scatenerà, come spesso accade, una forza malvagia, che andrà fermata ad ogni costo se si vuole evitare l’avvento di una nuova era glaciale.