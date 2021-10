Ghostbusters Legacy, Jason Reitman sul precedente reboot al femminile: "Ha fatto una cosa buona"

News Cinema

Mentre i fan attendono l'uscita in sala di Ghostbusters Legacy, il suo regista Jason Reitman difende almeno un aspetto "concettuale" del precedente tentativo di reboot al femminile di Paul Feig nel 2016. Qual è?

Ghostbusters Legacy non avrebbe nulla a che vedere col precedente criticatissimo tentativo di reboot del 2016, il Ghostbusters al femminile firmato da Paul Feig: eppure il nuovo film, che si propone invece come effettivo terzo capitolo della saga, condivideva col film precedente una spinosa necessità, che risolve in modo diverso ma non può ignorare. Di cosa si tratta? Ha provato a spiegarlo in un'intervista con Insider Jason Reitman, regista e cosceneggiatore di Ghostbusters Legacy, in arrivo nelle nostre sale il 18 novembre.

Quando Paul ha fatto il suo film, ha in un certo senso rotto il ghiaccio. All'improvviso un Ghostbusters non doveva necessariamente parlare di quei quattro tipi lì a Manhattan. È stato un passaggio importante. Io voglio vedere tutti i tipi di film di Ghostbusters. Ne voglio uno da tutti i miei registi preferiti, da ogni tipo di cultura e paese. Paul ha fatto il grosso del lavoro e mi ha permesso di fare questo film.