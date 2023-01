Gerard Butler ricorda l'incidente sul set di PS: I Love You: "Ho ferito Hilary Swank"

News Cinema

Mentre l'attore si gode la ritrovata popolarità con The Plane al cinema, tempo addietro sul set di PS: I Love You ha coinvolto Hilary Swank in uno spiacevole incidente.

Anche se di recente è tornato in sala con The Plane, Gerard Butler non ha dimenticato gli spiacevoli incidenti avvenuti sul set di altri film, come P.S. I Love You. Tratto dall’omonimo romanzo di Cecelia Ahern, è arrivato in sala nel 2007 con protagonista Hilary Swank. In una recente intervista, però, Gerard Butler ha ricordato un momento di terrore vissuto sul set e che ha rischiato di segnare l’attrice protagonista.



P.S. I Love You: Trailer del film con Hilary Swank e Gerard Butler

Gerard Butler ricorda l’incidente sul set di P.S. I Love You: cosa ha rischiato Hilary Swank

P.S. I Love You è un film drammatico che racconta la storia di Holly e Gerry, innamoratissimi e felici insieme. Sono una giovane coppia che crede di avere tutto il tempo del mondo a disposizione. Purtroppo non è così: Gerry si ammala e muore, lasciando Holly da sola ad affrontare la vita. Ad appena 29 anni, Holly è vedova e ha un grande vuoto all’altezza del cuore. Non è soltanto triste, ma anche arrabbiata perché Gerry l’ha lasciata da sola quando invece le aveva promesso di essere sempre al suo fianco. Rimarrà sorpresa quando inizia a ricevere, una dopo l’altra, le lettere scritte e firmate da suo marito. Prima di morire, Gerry ha trovato un modo per farla sentire meno sola, dandole supporto attraverso le sue parole e firmando ogni lettera con un P.S. I Love You da cui prende il titolo il film (e il romanzo).

Sono trascorsi tanti anni da allora, eppure Gerard Butler ricorda perfettamente lo spiacevole incidente avvenuto sul set. Intervistato al The Drew Barrymore Show, l’attore ha ricordato la scena del ballo, in cui si muoveva in boxer e bretelle. Da copione, il suo personaggio doveva essere colpito in faccia dal fermaglio delle bretelle. Invece la chiusura in metallo ha tagliato Hilary Swank sulla testa. “Si è bloccata, poi è scattata ed è volata sopra la mia testa. L’ho tagliata. Si vedevano persino i denti della clip. Doveva essere portata in ospedale”. Ha definito l’oggetto di scena pericoloso e ricorda che, al momento dell’incidente, la troupe ha svuotato la stanza in tre secondi lasciandolo da solo, in boxer, a piangere. Nel corso dell’intervista ha precisato:

Ho praticamente sfregiato Hilary Swank. Le ho quasi ferito gli occhi e le ho chiesto scusa piagnucolando per due giorni. Anche se mi sono sentito malissimo per l'incidente, Hilary Swank mi ha perdonato, è una persona fantastica con cui lavorare.