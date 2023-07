Gargoyles: Kenneth Branagh dirigerà il film live action dalla serie animata?

News Cinema

Da anni la Disney cerca di portare al cinema in live action i personaggi animati di Gargoyles e a quanto pare a dirigerlo sarà Kenneth Branagh. Nessuna conferma ufficiale e il creatore della serie smentisce. Chissà.

Dopo anni si torna a parlare di un film in live action tratto dalla serie animata Gargoyles, che la Disney cerca ormai di realizzare da anni. Nel 2015, come potete leggere qua sotto, Jordan Peele aveva fatto una proposta in proposito allo Studio. Adesso ci sono novità e anche grosse, se la notizia riportata da Collider e riprese da fonte irlandese è vera. Per dovere di cronaca riportiamo che il creatore della serie, Greg Weisman, ha risposto a un fan su Twitter dicendo che non lo è, mentre la Disney non ha confermato né smentito. Leggi anche Jordan Peele ha proposto un film dei Gargoyles alla Disney

Parte il film live action dei Gargoyles con Kenneth Branagh regista?

A quanto pare, se se ne continua a parlare, il progetto interessa alcuni grossi nomi, visto che secondo la notizia sarebbe Kenneth Branagh a dirigere una versione live action del film tratto dalla serie animata degli anni Novanta Gargoyles. A scriverlo è stato un quotidiano della città natale del regista, The Belfast Telegraph. Questa l'unica notizia diffusa, e non confermata, in merito al film che comunque, vista l'attuale situazione dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori americani, non sarebbe certo imminente. Per la Disney, Branagh ha diretto il remake live action di Cenerentola con Lily James, mentre arriverà al cinema il 15 settembre il suo ultimo adattamento di Agatha Christie, Assassinio a Venezia, il cui teaser trailer potete vedere qua sotto.