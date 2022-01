Galline in Fuga 2 e il nuovo Wallace & Gromit su Netflix, qualche dettaglio

News Cinema

La Aardman Animations e Netflix hanno ingranato la quinta col loro accordo: nel 2023 vedremo Chicken Run: Dawn of the Nugget, sequel di Galline in fuga, mentre più avanti torneranno Wallace & Gromit con un nuovo lungometraggio in stop-motion!

Hollywood Reporter ci aggiorna sui progetti per Netflix della Aardman Animations, magistrale studio britannico dedito all'antica arte della stop-motion: Galline in fuga 2 ha finalmente un titolo completo (e ci sono cambiamenti al cast di doppiatori originali), mentre la verà novità è il ritorno di Wallace & Gromit, con un nuovo lungometraggio codiretto dal loro storico creatore, Nick Park!

Galline in fuga 2, Chicken Run: Dawn of the Nugget, la trama e la data d'uscita

Galline in fuga 2 s'intitolerà in inglese Chicken Run: Dawn of the Nugget (letteralmente "L'alba della crocchetta di pollo") e sarà diretto da Sam Fell, per la Aardman già autore del sottovalutato Giù per il tubo, ma altrove anche regista di Le avventure del topino Despereaux e Paranorman. Al copione lo sceneggiatore originale Karey Kirkpatrick è affiancato da John O’Farrell e Rachel Tunnard. Il film dovrebbe apparire su Netflix in streaming nel 2023.

La storia vedrà la gallina Ginger, fuggita col gallo Rocky in un'isola paradisiaca al termine del primo Galline in fuga, godersi solo per poco la meritata pace: i due sono diventati genitori della tenace Molly, e anche lei sarà coinvolta in una nuova avventura. La gang dovrà tornare indietro e questa volta darsi non a una fuga ma a un'effrazione, per salvare tutto il mondo gallinaceo da un destino terrificante...

Nella versione originale c'è un cambio di doppiatori, dopo oltre vent'anni: Ginger passa da Julia Sawalha a Thandie Newton, Rocky da Mel Gibson a Zachary Levi. Nell'edizione italiana i personaggi furono doppiati da Nancy Brilli e Christian De Sica: saranno ancora della partita?





Il ritorno di Wallace & Gromit sempre su Netflix

Non ha invece ancora un titolo un agognato ritorno, quello dei mitici Wallace & Gromit, l'imbranato inventore accompagnato dal fedele e intelligente cane che lo trae d'impaccio in più di un caso. Il nuovo lungometraggio in stop-motion, il primo da Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro (2005, premiato con l'Oscar), vedrà Gromit molto preoccupato per Wallace: la dipendenza di quest'ultimo dalle sue invenzioni raggiungerà l'apice quando creerà uno "smartgnomo" che prenderà il controllo della loro vita. Spetterà ancora una volta a Gromit evitare l'imminente tragedia.

Il soggetto è stato concepito dal creatore dei personaggi, Nick Park, insieme a Mark Burton, già coautore del meraviglioso Shaun - Vita da pecora: Il film (2015), in questo caso autore della sceneggiatura. Park codirigerà il lungometraggio con Merlin Crossingham, già regista della seconda unità e suo supervisore delle animazioni in lavori precedenti. Questo progetto non ha per ora una data di uscita.