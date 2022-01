Gal Gadot nel ruolo di Grace Kelly nel remake di Caccia al ladro di Alfred Hitchock

News Cinema

Gal Gadot produrrà e interpreterà un remake di Caccia al ladro di Alfred Hitchcock, il film con l'iconica coppia Grace Kelly e Cary Grant.

Mentre aspettiamo di rivederla a breve (il 10 febbraio) in Assassinio sul Nilo, scopriamo che Gal Gadot si è impegnata in una scommessa piuttosto azzardata: produrre e interpretare, nel ruolo che fu di Grace Kelly, un remake del celebre Caccia al ladro di Alfred Hitchock, per la Paramount. La sceneggiatura di questa nuova versione sarà scritta da Eileen Jones.

Caccia al ladro

Caccia al ladro di Alfred Hitchcock esce nel 1955, interpretato da due star come Grace Kelly - alla sua terza prova con il regista dopo Il delitto perfetto e La finestra sul cortile - e Cary Grant, già diretto dal regista inglese in Notorious. La storia ha come protagonista un ex ladro di gioielli, "il Gatto", che cerca di riscattare la sua reputazione catturando un rapinatore che si rifà al suo modus operandi, derubando i ricchi turisti sulla Costa Azzurra.

