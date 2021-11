Gal Gadot da Wonder Woman a Regina cattiva di Biancaneve

News Cinema

L'attrice israeliana Gal Gadot diventa cattiva per il ruolo della Regina nel Biancaneve in live action.

Molto criticati, ma anche molto amati: sono i remake dal vivo, o in live action che dir si voglia, dei classici d'animazione Disney. Gli attori fanno a gara per parteciparvi e non fa eccezione la Wonder Woman Gal Gadot, che ha appena ottenuto un ruolo super iconico in quello di Biancaneve, per la cui protagonista era stata scritturata lo scorso giugno Rachel Zegler. L'attrice australiana interpreterà invece la gelosa e malvagia strega che altro non è che la matrigna, la Regina cattiva della fiaba dei fratelli Grimm.

Biancaneve: un remake a lungo atteso

Biancaneve e i sette nani è stato, nel 1937, il primo lungometraggio a cartoni animati della Disney, e il suo fascino non è mai tramontato. Speriamo che il remake sappia rendergli giustizia, soprattutto perché, a differenza di altre fiabe, abbiamo visto il personaggio al cinema in molte altre versioni da allora. La regia del nuovo film, che non ha ancora un titolo ufficiale, è di Marc Webb, che inizierà a girarlo l'anno prossimo. Mancano ancora all'appello il Principe Azzurro e i nani, oltre agli altri personaggi.

È comunque dal 2016 che la Disney sta tentando di riportare sul grande schermo Biancaneve, che si aggiunge ai remake in lavorazione o terminati de La sirenetta con Halle Baley, Pinocchio con Tom Hanks e Lilo e Stitch diretto da Jon M. Chu.