Il set di Biancaneve in fiamme ai Pinewood Studios

Impressionanti le immagini video che arrivano dai Pinewood Studios britannici, dove il set delBiancaneve in live action della Disney con Rachel Zegler ha preso fuoco. Fortunatamente la lavorazione non era in corso.

Sappiamo da tempo che c'è un nuovo Biancaneve in live action in arrivo, stavolta targato proprio Disney, con Rachel Zegler come protagonista. Come consuetudine ultimamente di molti film Disney, anche questo si girerà in Europa, vale a dire nei celebri Pinewood Studios londinesi. Ed è proprio il set di Biancaneve che vediamo, in un video diffuso su Twitter, distrutto da un incendio.

L'incendio sul set di Biancaneve

Purtroppo questi incidenti, data la presenza di materiali altamente infiammabili, non sono rari. Per quel che riguarda Biancaneve il set era ancora in costruzione e l'incendio sembra sia partito da un albero. Una fonte della Disney ha confermato a Variety che fortunatamente non c'era nessuna lavorazione in corso. Un'altra fonte ha dichiarato al The Sun:

Era attualmente in costruzione nel teatro di posa Richard Attenborough un set costituito in gran parte da un bosco con alberi. Le voci dicono che una parte del set abbia preso fuoco e l'incendio si sia diffuso al resto. Alcune delle maestranze presenti nel teatro sono rimaste scosse ma sono state evacuate senza danni.

Questa invece la dichiarazione di un testimone oculare, sempre al The Sun:

È stato davvero folle. Non l'ho visto iniziare ma mi hanno detto che è partito da un albero. Quando sono arrivato le fiamme erano molto estese e arrivavano al soffitto. Poi pezzi della scenografia hanno iniziato a cadere e la capanna col tetto di paglia si è incendiata.

Qua sotto potete vedere parte dell'incendio. Altre volte i set di Pinewood allestiti per grosse produzioni internazionali hanno preso fuoco: nel 1984 vittima dell'incendio fu quello di Legend di Ridley Scott mentre nel 2006 toccò al film di 007 Casino Royale.