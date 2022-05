Gagarine - Proteggi ciò che ami: una clip in anteprima esclusiva del film al cinema dal 19 maggio

News Cinema

Arriverà al cinema il 19 maggio distribuito da Officine UBU Gagarine - Proteggi ciò che ami, del quale possiamo mostrarvi oggi in anteprima esclusiva una clip in italiano. Il film di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh racconta la storia di tre ragazzi che si battono, nel loro piccolo, per salvare una zona degradata della periferia di Parigi. Il lungometraggio ha fatto parte della selezione del Festival di Cannes nel 2020.



Gagarine - Proteggi ciò che ami: Clip Italiana Ufficiale in anteprima esclusiva - HD

Gagarine - Proteggi ciò che ami, di cosa parla il film francese