G20: una Presidente USA come non l'avete mai vista nel trailer italiano ufficiale del film

News Cinema

Viola Davis è la protagonista di questo thriller d'azione che debutterà tra poche settimane in streaming su Prime Video. Ecco trailer e trama di G20.

Si intitola G20, ed è in nuovo thriller d'azione che vede Viola Davis nei panni di Danielle Sutton, ovvero la Presidente degli Stati Uniti d’America: donna e nera, ebbene sì, ma anche in grado di prendere in mano le armi e menare le mani quando le circostanze (del film) lo impongono. Lo vedremo in streaming su Prime Video, dove debutterà il prossimo 10 aprile, e questa è la sua trama ufficiale.

Quando il vertice del G20 viene messo sotto assedio, il presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton (interpretata dall'attrice Premio Oscar Viola Davis) diventa il bersaglio numero uno. Dopo essere riuscita a sfuggire alla cattura da parte degli aggressori, deve ingannare il nemico per proteggere la sua famiglia, difendere il suo Paese e pensare alla salvaguardia dei leader mondiali in una emozionante corsa contro il tempo.