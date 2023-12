Furiosa, il poster ufficiale del sequel di Mad Max Fury Road

News Cinema

Furiosa di George Miller, sequel di Mad Max Fury Road, arriverà nei cinema la prossima primavera. È arrivato il momento di ammirarne il poster ufficiale, diffuso dalla Warner Bros. Protagonisti sono Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.

Furiosa: A Mad Max Saga arriverà in sala nel maggio 2024 e oggi la Warner Bros. ci mostra il poster ufficiale del film con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth. C'è una grande curiosità per la nuova fatica di George Miller, regista che ha saputo stupire col precedente Mad Max Fury Road, e che riprende qui il discorso con l'usuale visionarietà profusa nelle scene d'azione. La data d'uscita italiana non è stata ancora ufficialmente definita, ma ci aspettiamo che non si discosti molto da quella americana (24 maggio).





Furiosa: A Mad Max Saga, il film con Anya-Taylor Joy e Chris Hemsworth