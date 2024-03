Furiosa: Chris Hemsworth mostra il dietro le quinte del Signore della Guerra

News Cinema

Chris Hemsworth condivide uno scatto da dietro le quinte di Furiosa: A Mad Max Saga mostrando qualche dettaglio in più del suo Signore della Guerra.

Chris Hemsworth si lancia in una nuova avventura cinematografica, questa volta per interpretare un personaggio spigoloso che avrà un ruolo cruciale in Furiosa: A Mad Max Saga, prequel di Mad Max: Fury Road che ripercorre le origini del personaggio di Furiosa. Se nel film principale ad interpretarla è stata Charlize Theron, nel prequel quel compito spetta ad Anya Taylor-Joy. Hemsworth, invece, interpreterà il Signore della Guerra e, attraverso un nuovo scatto da dietro le quinte prontamente condiviso via Instagram, l’attore ha incuriosito ancor di più i suoi fan.



Furiosa: A Mad Max Saga: Il Primo Trailer in Italiano del Film prequel di Mad Max Fury Road con Anya Taylor-Joy - HD

Furiosa: A Mad Max Saga, Chris Hemsworth mostra il Signore della Guerra in sella alla motocicletta dietro le quinte

In sella alla motocicletta nel bel mezzo del deserto, con un look pittoresco che include un lungo mantello bianco sporco sulle spalle, l'attore mostra il Signore della Guerra, noto semplicemente come Dementus. Il suo non è un personaggio positivo ai fini della trama, anzi, è colui che si appropria di Furiosa portandola con sé lontana dalla sua casa. Secondo gli indizi trapelati dal trailer e non solo, pare che Dementus non abbia in simpatia neppure Immortan Joe. Un personaggio selvaggio, sfrenato, ben lontano da quelli interpretati finora. Chris Hemsworth è noto soprattutto per il suo ruolo da eroe (Thor) nell’universo Marvel, ma ha interpretato anche altri personaggi nell’arco della sua carriera. Nessuno però è così spietato e rude come Dementus.





Dopo il successo mondiale di Mad Max: Fury Road, è la volta del prequel che riporterà Furiosa nuovamente sullo schermo. In merito al ruolo acquisito nel prequel, Chris Hemsworth ha precisato di essere felice di poter lavorare ad un progetto simile ed interpretare un personaggio così complesso. Ai microfoni di ComicBook ha rivelato tempo fa:

Quando realizzi un film d’azione, per la maggior parte del tempo provi cose diverse, sperimenti e cerchi di rendere la sequenza più impressionante e più grande possibile. E hai delle controfigure e altre opzioni che possono rendere il tutto più estenuante. Ma quello che ha reso piacevole lavorare con George è il fatto che ogni fotogramma sia stato pensato a dovere, ognuno di essi era necessario, serviva all’insieme. Faceva parte di un piano più grande, per cui non c’erano sprechi. Tutto ciò che vedi è essenziale, significa qualcosa e supporta il viaggio dei personaggi, la narrazione, l’arco generale del film ed è estenuante del migliore dei modi. Tutti noi eravamo disposti ad impegnarci e a metterci in gioco per servire questo viaggio, questo film e questo franchise che esiste ormai da oltre quarant’anni.