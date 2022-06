Furiosa: Chris Hemsworth annuncia l'inizio riprese del prequel di Mad Max: Fury Road

News Cinema

Giusto il tempo di darsi una rinfrescata dopo le fatiche del festival di Cannes, dove ha presentato Three Thousand Years of Longing, che George Miller è di nuovo sul set, stavolta per Furiosa, l'attesissimo prequel di Mad Max: Fury Road, uscito 7 anni fa. Ad annunciare l'inizio riprese col ciak sullo sfondo del deserto australiano è il co-protagonista Chris Hemsworth.

A new journey in the Mad Max saga begins #FURIOSA pic.twitter.com/nhxqRXB73z — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) June 1, 2022

Furiosa: un prequel a lungo atteso

Le riprese del nuovo film della saga di Mad Max, Furiosa, hanno subito molti ritardi, sia per la pandemia che per altri problemi. Ma finalmente ci siamo e Anya Taylor-Joy potrà mettersi alla prova nel ruolo protagonista, che da adulta è stato interpretato da Charlize Theron. Oltre a lei e a Chris Hemsworth il cast comprende Tom Burke e Angus Sampson, mentre torneranno Nathan Jones (Immortan Joe) e Hugh Keays-Byrne, che nel film precedente era il suo figlio minore, Rictus Erectus (quanto ci piacciono questi nomi! ndr). Furiosa uscirà al cinema il 24 maggio 2024, non sappiamo ancora dove. E c'è anche un altro film di Mad Max, Wasteland, in preparazione, dove ci sarà di nuovo Tom Hardy.

Che dire? A differenza di altre saghe che non nominiamo, quella uscita dalla mente di George Miller è una di quelle che più ci elettrizzano. Intanto, vi riproponiamo il trailer di Mad Max: Fury Road, in attesa di scoprire cosa è successo prima degli eventi lì narrati.