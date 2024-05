Furiosa: A Mad Max Saga, l'uso della musica secondo il compositore Tom Holkenborg

News Cinema

Tom Holkenborg, compositore per Furiosa: A Mad Max Saga, ha spiegato a Deadline come lui e il regista George Miller abbiano affrontato le musiche di questo prequel.

Furiosa: A Mad Max Saga è al cinema da qualche giorno, e Deadline ha pensato di chiedere al compositore Tom Holkenborg come abbia deciso di gestire le musiche del colosso postapocalittico di George Miller, interpretato da Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth. In accordo col regista, spiega Tom, si è scelto un approccio non troppo invasivo, cercando una dialettica con il sound design e puntando a "pennellate" di rafforzo. Leggiamo le sue parole precise. Leggi anche Furiosa, Mad Max da Mel Gibson ad Anya Taylor-Joy, nel segno di George Miller

Furiosa: A Mad Max Saga, l'azione fa ammutolire anche la musica

Quando si costruisce uno spettacolo audiovisivo particolare e coreografico come Furiosa: A Mad Max Saga, il suono deve far parte della proposta in modo consono, perciò il regista George Miller e il compositore Tom Holkenborg hanno lavorato a stretto contatto: non soltanto per definire lo stile della musica, ma per decidere come dovesse concettualmente interagire con le immagini. Holkenborg, nel podcast Crew Call di Deadline, ha spiegato come si è avvicinato alla vendetta di Furiosa (Anya Taylor-Joy), contro il signore della guerra Dementus (Chris Hemsworth), nel prequel del Mad Max Fury Road del 2015. La chiave era nel non aver paura di fare a meno della musica.

Musicalmente, tutto era raccontato in prima persona, cioè nel modo in cui lei osserva il mondo intorno a lei, le Terre Desolate, la loro crudeltà. Il silenzio assoluto è uno dei mezzi più potenti che hai come compositore. I compositori di tanto tempo fa e quei registi lo capivano molto bene. George e io abbiamo parlato tantissimo di classici come Bullitt con Steve McQueen o Il braccio violento della legge con Gene Hackman: ci sono inseguimenti senz'alcun tipo di musica per la maggior parte della scena, poi quando conta davvero, quando le cose si fanno davvero emozionanti o la situazione si fa parecchio, parecchio tesa, allora la musica compare per dare quello strato in più alla sequenza d'azione. La nostra linea guida è stata: conteniamoci.