Fuori la verità, crisi di famiglia in diretta: video intervista con Amendola, Gerini e Minnella

Mauro Donzelli

Una famiglia convinta della propria armonia accetta di partecipare come ospite unico a un nuovo programma televisiva che testa la sincerità delle risposte di tutti a domande scomode. Ovviamente succederà di tutto, in Fuori la verità, presentato alla Festa del Cinema di Roma. La nostra video intervista.

Fuori la verità, crisi di famiglia in diretta: video intervista con Amendola, Gerini e Minnella

Una famiglia coraggiosa, convinta della sincerità fra di loro, senza niente da nascondere. Ovviamente le cose presto non vanno come sperano i Moretti nella commedia Fuori la verità di Davide Minnella, presentata nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma e in sala dal 6 novembre per PiperFilm. Scritto da Elena Giogli, Michele Furfari, Gaia Marianna Musacchio insieme al regista, il film racconta di un un padre, una madre e tre figli che decidono di partecipare a un nuovo game show che pomette un milione di euro, se risponderanno sempre e soltanto con la verità.

Niente è come sembra, in Fuori la verità, una produzione Italian International Film e PiperFilm in collaborazione con Netflix, un film interpretato da Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gassmann, Eleonora Gaggero e Alice Lupparelli, con Sara Drago, Lorenzo Richelmy e Massimo Wertmüller.

Abbiamo incontrato dalla Festa del Cinema il regista Davide Minnella, e due dei protagonisti, Claudia Gerini e Claudio Amendola in questa video intervista.

