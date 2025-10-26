Fuori la verità, crisi di famiglia in diretta: video intervista con Amendola, Gerini e Minnella

News Cinema

Una famiglia convinta della propria armonia accetta di partecipare come ospite unico a un nuovo programma televisiva che testa la sincerità delle risposte di tutti a domande scomode. Ovviamente succederà di tutto, in Fuori la verità, presentato alla Festa del Cinema di Roma. La nostra video intervista.

Una famiglia coraggiosa, convinta della sincerità fra di loro, senza niente da nascondere. Ovviamente le cose presto non vanno come sperano i Moretti nella commedia Fuori la verità di Davide Minnella, presentata nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma e in sala dal 6 novembre per PiperFilm. Scritto da Elena Giogli, Michele Furfari , Gaia Marianna Musacchio insieme al regista, il film racconta di un un padre, una madre e tre figli che decidono di partecipare a un nuovo game show che pomette un milione di euro, se risponderanno sempre e soltanto con la verità.

Niente è come sembra, in Fuori la verità, una produzione Italian International Film e PiperFilm in collaborazione con Netflix, un film interpretato da Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gassmann, Eleonora Gaggero e Alice Lupparelli, con Sara Drago, Lorenzo Richelmy e Massimo Wertmüller.

Abbiamo incontrato dalla Festa del Cinema il regista Davide Minnella, e due dei protagonisti, Claudia Gerini e Claudio Amendola in questa video intervista.