Full Metal Jacket: in arrivo un documentario prodotto da Matthew Modine sul capolavoro di Kubrick

Una bella notizia per tutti noi nostalgici del cinema di Stanley Kubrick è stata diffusa da Deadline in esclusiva: è in preparazione un documentario prodotto da Matthew Modine su uno dei capolavori del regista, il bellico del 1987 Full Metal Jacket, di cui l'attore è stato protagonista nel ruolo del soldato Joker, e che lui stesso ha documentato in un libro fotografico. In questa occasione sono stati diffusi scatti inediti dal set, che potete vedere nell'articolo relativo e che sono la prima di molte sorprese che a quanto pare troveremo in questo lungometraggio documentario, le cui riprese sono terminate e di cui adesso vi riveliamo ulteriori dettagli.

Un documentario su Full Metal Jacket con interviste inedite a Kubrick.

Il documentario, A Modern Art Masterpiece: The Untold Story of Full Metal Jacket, è stato scritto e diretto da Stephen Rigg, ed ha al centro 30 interviste appositamente realizzate coi collaboratori di Kubrick, tra cui gli interpreti principali del film, Modine, Vincent D'Onofrio (al suo folgorante esordio nel ruolo del soldato Palla di lardo) e Arliss Howard (Cowboy), oltre a interviste inedite a Kubrick e alla registrazione audio delle prove del regista col cast nel 1986 ai Pinewood Studios. Il film è prodotto da Rigg e Hank Starrs con la Cinco Dedos Peliculas di Modine e Adam Rackoff e SuperCloud Studios. In merito a questo eccitante lavoro, Stephen Rigg ha dichiarato: "La realizzazione di Full Metal Jacket è stata avvolta nel mito e nel mistero. Attraverso le voci di quelli che c'erano, guidati dalle parole stesse di Kubrick, il nostro film finalmente racconta tutta la storia. Non si tratta di una semplice retrospettiva, ma di un viaggio immersivo indietro nel tempo fino agli anni Ottanta, che ricrea l'atmosfera e l'intensità della vita sul set. Full Metal Jacket resta uno dei film bellici più duraturi del Ventesimo secolo, e questo documentario offre una prospettiva inedita sul processo creativo di Kubrick e sulle persone eccezionli che lo aiutarono a dare vita alla sua visione".