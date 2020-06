French Kiss: i segreti della rom-com con Meg Ryan che ha paura di volare

News Cinema

Nel 1995 ottenne un grande successo la commedia con Meg Ryan e Kevin Kline French Kiss, diretta da Lawrence Kasdan. Dietro le quinte e curiosità del film con quella che era allora la fidanzatina d'America.

Nel 1995 uscì al cinema con grande successo French Kiss, un'avventurosa commedia romantica firmata da Lawrence Kasdan con quella che all'epoca era la fidanzatina d'America, Meg Ryan, in coppia con un attore brillante come Kevin Kline che aveva già mostrato le sue virtù comiche in Un pesce di nome Wanda, per cui aveva vinto l'Oscar. Il fidanzato di lei nel film è interpretato da un altro premio Oscar, Timothy Hutton, e - dal momento che il film si svolge per lo più in Francia - nel cast ci sono anche due grandi comédiens francesi come Jean Reno (l'ispettore) e François Cluzet (il ladro Bob).

French Kiss: la trama e il trailer del film

Kate, una meticolosa e salutista insegnante di storia, vive in Canada col fidanzato Charlie (Hutton), un medico. Mentre aspetta che le arrivi la cittadinanza canadese, prepara il matrimonio e l'acquisto della sua prima casa, con tanto di staccionata bianca. Quando Charlie le chiede di accompagnarlo a Parigi per una conferenza, rifiuta per la sua paura di volare e l'intolleranza ai latticini, al fumo passivo e ai francesi in generali. Ma quando Charlie da Parigi le chiama per dirle che si è innamorato di una bellissima dea francese, Juliette, e non tornerà a casa, decide di partire. Sull'aereo è seduta vicino a un francese piuttosto indiscreto Luc, (Kline) la cui sola presenza le dà sui nervi. Ma a forza di vodka e di inviti a godersi la vita riesce a farla rilassare. L'uomo è in realtà un ladro che, a insaputa di lei, una volta sbarcati a Parigi, le infila nella borsa una collana di diamanti e un tralcio di vite con cui intende iniziare un proprio vigneto...



French Kiss: Il Trailer Ufficiale del Film

Meg Ryan - La Doris Day degli anni Novanta

In una recensione dell'epoca di French Kiss sul Washington Post, un critico piuttosto severo scriveva:

In French Kiss riconosciamo un genere inconfondibile. Quello dei film di Meg Ryan. Qualunque sia la storia, qualunque sia la situazione, Ryan – la Doris Day degli anni '90 – trova l'amore e la felicità. Come avviene con Julia Roberts, quasi tutti provano simpatia per Ryan col suo nasino tondo e le sue fossette. Emana carineria come da una glandola pituitaria iperattiva. È così briosa che dovrebbe pattinare sul ghiaccio in rappresentanza dell'America. E nell'ultimo film di Lawrence Kasdan ci dà né più né meno che se stessa.

Per quanto espresso con troppa acrimonia, in quello che scrive questo signor Desson Howe, c'è del vero. Negli anni Novanta Meg Ryan era la ragazza più graziosa e amata d'America, e la sua vivacità conquistava i cuori degli spettatori che la volevano protagonista di sempre più commedie romantiche, spesso con partner più anziani e neanche lontanamente avvenenti come lei. Tutti ricorderanno la Carol di Top Gun, ma a lanciarla definitivamente fu la deliziosa commedia sci-fi di Joe Dante Salto nel buio, remake alla lontana di Viaggio allucinante, dove affiancava quello che nel 1991 sarebbe diventato suo marito, Dennis Quaid. Nel 1989 la consacrazione definitiva le arrivò da Harry ti presento Sally, una commedia capolavoro, dopo di che, con qualche breve deviazione (come in The Doors di Oliver Stone), fu protagonista di una lunga serie di rom-com: Insonnia d'amore con Tom Hanks, Genio per amore con Tim Robbins, Innamorati cronici, C'è [email protected] con te ancora con Hanks. Negli anni Duemila Meg è riapparsa decisamente cambiata per gli interventi di chirurgia plastica subiti e ha mostrato di prediligere la tv al cinema (o forse è il cinema che non la vuole più). Ma è sempre bello e divertente vederla in film come French Kiss e gli altri, quando era davvero la fidanzatina d'America.

French Kiss: alcune curiosità sul film che forse non conoscete