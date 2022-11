Freeze: il trailer dell'horror che ha vinto il Lovecraft Film Festival

News Cinema

Sapori retro per l'horror Freeze con mostruose creature marine, che ha vinto il premio come miglior film all'HP Lovecraft Film Festival. Il trailer.

Raramente il mondo di mostruosi dei creato da H. P. Lovecraft è arrivato sul grande schermo dandoci qualche soddisfazione. Per noi il film più lovecraftiano e riuscito in assoluto resta Il seme della follia di John Carpenter, ma adesso scopriamo che allo scrittore di Providence è dedicato addirittura un festival cinematografico, l'H.P. Lovecraft Film Festival appunto, vinto quest'anno da Freeze, di cui vi proponiamo il trailer.

Freeze, vincitore del premio come miglior film all'H.P. Lovecraft Film Festival

Freeze è scritto e diretto da Charlie Steeds e questa è la trama ufficiale: “In missione di salvataggio al Polo Nord in cerca di un vecchio amico e dell'equipaggio della sua spedizione, il capitano Mortimer trova più di quanto cerca quando la sua nave resta intrappolata tra i ghiacci e viene attaccata da creature simili a pesci assetate di sangue. Mortimer e i sopravvissuti lasciano la nave e iniziano un pericoloso viaggio in cerca di salvezza in un paesaggio congelato e deserto. Afflitti dalla fame, dai geloni e da una lenta follia, trovano rifugio in una montagna innevata, ma sono al sicuro come credono o piuttosto non sono entrati proprio nella tana delle creature?".

Il cast è composto da Johnny Vivash, David Lenik, Beatrice Barrila, Rory Wilton, Jake Watkins, Ricardo Freitas, Sam Lane, Jaime Seal, Jay O’Connell, Simon Pengelly, Elliot Hadley e Tim Cartwright. Nel film si fa esplicito riferimento a uno dei capolavori di Lovecraft, "Le montagne della follia".