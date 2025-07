Franz: il trailer del film su Franz Kafka diretto da Agnieszka Holland

News Cinema

Da grandissima appassionata dell'opera omnia di Franz Kafka, la regista polacca Agnieszka Holland ha pensato bene di dedicargli un film, che si intitola semplicemente Franz. Andrà al Festival di Toronto e ha un bellissimo trailer che prontamente vi mostriamo.

Uno dei film che attendiamo con maggiore trepidazione e che i fortunati che saranno al Festival di Toronto potranno vedere in anteprima è Franz, il biopic sul grandissimo Franz Kafka diretto da Agnieszka Holland. Avevamo accennato al film un paio di anni fa e adesso, grazie a Variety, siamo in grado di mostrarvi il trailer. Non è in italiano né in inglese, ma ci sono i sottotitoli in inglese e le immagini parlerebbero anche se fossero mute. Kafka, nel caso il nome vi sfugga per via di una temporanea amnesia, è l'autore di capolavori della letteratura come Il castello, Il processo e Le Metamorfosi. Non ebbe una vita facile e serena e morì a quasi 41 anni per una conseguenza della tubercolosi di cui soffriva da tempo. Quanto ad Agnieszka Holland, regista polacca, è nota invece per Europa Europa, per cui ha avuto una nomination all'Oscar, e per In Darkness, L'ombra di Stalin e Green Border. La Holland è anche fra gli sceneggiatori di Franz e ha affidato il ruolo del protagonista del film all'attore tedesco Idan Weiss.

Agnieszka Holland racconta il suo Franz Kafka

In una recente intervista rilasciata sempre a Variety, Agnieszka Holland ha parlato del "suo" Franz Kafka e della genesi del film. La regista ha detto innanzitutto che il nostro presente è decisamente kafkiano, dal momento che l'individuo è sempre più alienato e la società sempre meno umana. La Holland ha inoltre accennato al suo passato di accanita lettrice di Kafka:

Quando avevo 14 anni e anche negli anni seguenti, ho letto non soltanto i suoi romanzi e le altre opere letterarie, ma anche le sue lettere e alcuni libri su di lui, e in qualche modo mi sono sentita vicina a lui. Mi sembrava che fosse mio fratello, un fratello di cui mi dovevo prendere cura, eccezionale ma fragile. Dopodiché sono andata a Praga a studiare, e una delle ragioni per cui ci sono andata è che avrebbe significato vivere nel suo stesso mondo.

Ad Agnieszka Holland non piace affatto la maniera in cui Franz Kafka è stato descritto e narrato, e questo è un altro dei motivi che l’hanno spinta a scrivere e dirigere Franz.

Non amo la rappresentazione di Kafka come uomo cupo, volubile e depresso. Per come la vedo io, ha molte cose in comune con i giovani di oggi, con i loro comportamenti atipici, il timore della comunicazione faccia a faccia e la paura e nello stesso tempo l'attrazione per l’altro sesso, aspetti che nel nostro presente sono psicologicamente e sociologicamente rilevanti. Quindi abbiamo cercato di renderlo accessibile al pubblico contemporaneo e credo che il film possa piacere anche a spettatori piuttosto giovani.

Il trailer di Franz

E ora, come promesso, ecco il bellissimo trailer di Franz, che speriamo possa trovare una distribuzione italiana.