Franco Nero e Carlo Rambaldi nel 2026 avranno una Stella sul Walk of Fame di Hollywood!

La Chamber of Commerce di Hollywood ha annunciato i prossimi artisti che riceveranno una Stella col loro nome sul celebre Walk of Fame. Tra loro anche Franco Nero e (postumo) Carlo Rambaldi.

L'associazione che organizza le cerimonie di assegnazione della Stella sul Walk of Fame di Hollywood, il celebre "marciapiede della fama", che corre lungo ben 15 isolati dell' Hollywood Boulevard e tre della Vine Street, ha annunciato chi nel 2026 riceverà l'onore di una Stella a suo nome, e, sorpresa, tra i destinatari ci sono due glorie italiane, l'inossidabile Franco Nero e il compianto Carlo Rambaldi (anche sull'annuncio IG è scritto male), conosciuto come "il papà di E.T.", che può vantare ben 3 premi Oscar. L'elenco, che vedete in video qua sotto, per quel che riguarda il cinema, comprende nuovi arrivi e vecchie glorie e ci fa particolarmente piacere che tra i riconoscimenti postumi ci sia anche quello a Tony Scott, un regista a noi molto caro e, per la tv, a Sarah Michelle Gellar. Questi i destinatari delle Stelle 2026 per il cinema: Emily Blunt, Timothée Chalamet, Chris Columbus, Marion Cotillard, Keith David, Rami Malek, Rachel McAdams, Demi Moore, Franco Nero, Deepika Padukone, Molly Ringwald, Stanley Tucci, Carlo Rambaldi e Tony Scott.

Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Carlo Rambaldi, scomparso nel 2012, premiato dall'Academy per il suo contributo ad Alien, E.T. e con un Oscar speciale per King Kong. Tra i suoi (meno celebrati ma ugualmente degni di lode) contributi al cinema come effettista speciale, ricordiamo quelli realizzati per La grande abbuffata di Marco Ferreri, Profondo Rosso di Dario Argento, Una lucertola con la pelle di donna di Lucio Fulci, che per uno degli effetti creati da Rambaldi, la vivisezione di un cane, lo vide costretto a difendersi in tribunale assieme al regista. Tra i film a cui Rambaldi ha collaborato con la sua arte ricordiamo anche Incontri ravvicinati del terzo tipo, Dune e Possession.La stella che gli viene tributata dalla Camera di Commercio di Hollywood appare un po' tardiva, ma doverosa. Come riporta l'ANSA, è stato "il comitato del centenario - di cui fanno parte la giornalista e produttrice Silvia Bizio, la cavaliere della Repubblica Anna Manunza e la produttrice Raffaella De Laurentiis, tutte residenti a Los Angeles - ad aver perorato la causa dell'artista scomparso nel 2012 e a promettere una serie di eventi volti a celebrarlo nella città che lo ha reso famoso"

Per quanto riguarda Franco Nero, ancora attivissimo a 83 anni,, la sua fama anche internazionale non è mai scemata. A quanto riporta in un virgolettato Il Messaggero, il nostro amato Django avrebbe dichiarato: "La stella sulla Walk of Fame riconosce 60 anni di carriera. Agli americani piaccio più che agli italiani, ma non voglio polemizzare" e ancora "Ora c'è spazio solo per la gioia e devo trovare il tempo di dare la bella notizia a mia moglie Vanessa Redgrave e a mio figlio Carlo".

(foto Wikimedia Commons, Franco Nero 2016, foto di 9EkieraM1; Carlo Rambaldi al Giffoni Film Festival 2010, foto di Gaetano Del Mauro)