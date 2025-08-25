Francis Ford Coppola terrà la Laudatio di Werner Herzog in occasione della consegna del Leone d'Oro alla Carriera al regista

News Cinema

L'onore di tenere il discorso che accompagna la consegna del Leone d'Oro alla Carriera a Werner Herzog durante il Festival di Venezia 2025 toccherà a Francis Ford Coppola durante la cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà il 27 agosto nella Sala Grande.

Sarà Francis Ford Coppola a pronunciare il discorso d'onore che precederà, durante l'ottantaduesima Mostra del Cinema di Venezia, la consegna del Leone d'Oro alla Carriera a Werner Herzog. Come sappiamo, il regista tedesco riceverà l'ambito riconoscimento durante la cerimonia di inaugurazione del Festival, e cioè il 27 agosto presso la Sala Grande del Palazzo del Cinema. La Laudatio a Herzog da parte del collega statunitense sarà la ciliegina sulla torta di una serata davvero speciale, nella quale a fare gli onori di casa, a partire dalle 19.00, sarà la madrina Emanuela Fanelli e che si concluderà con la proiezione de La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Toni Servillo.

Ghost Elephans di Werner Herzog e Megadoc, dedicato a Coppola e a Megalopolis

Francis Ford Coppola, che negli ultimi 2 anni ha onorato più volte l'Italia della sua presenza, ha ricevuto anche lui Il Leone d'Oro alla Carriera dalla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Era il 1992 e il regista aveva diretto da 2 anni Il Padrino - Parte III. Il Festival lagunare gli renderà omaggio con la proiezione, sempre il 27 ma alle 17:00, di Megadoc, il documentario di Mike Figgis dedicato a Megalopolis e al lungo viaggio che ha portato Coppola alla realizzazione del suo nuovo capolavoro. Il film fa parte della sezione Venezia Classics.

Passando a Werner Herzog, che ha tre anni meno di Coppola, e quindi (quasi) 83, proprio al Festival di Venezia, giovedì 28 agosto alle ore 14.00 in Sala Grande, presenterà fuori concorso il suo nuovo documentario Ghost Elephants. Inoltre il regista terrà una Masterclass lo stesso giorno alle ore 16.00 presso la Match Point Arena, al Tennis Club Venezia al Lido.

Ghost Elephants segue l'infaticabile e lunga ricerca, da parte del Dr. Steve Boyes, di un misterioso branco di elefanti sulle montagne dell'Angola. L'uomo parte insieme a uomini esperti nel seguire le tracce che sono originari della Namibia, paese che confina con l’Angola. A proposito del film Herzog ha dichiarato:

Dopo aver incontrato Steve Boyes, mi si è presentato con grande urgenza un progetto inaspettato, che sembrava la caccia a Moby Dick, la balena bianca. Come molti dei miei film, anche questo è un’esplorazione dei sogni e dell'immaginazione, messi a confronto con la realtà. Il film mi ha portato in quella che le tribù locali chiamano la Terra ai confini del mondo.

Il prossimo film di finzione di Werner Herzog è Bucking Fastard, che sarà interpretato da Kate e Rooney Mara e racconterà di due gemelle inseparabili basate sulle inglesi Freda e Greta Chaplin, che furono accusate di molestie a un vicino di casa per cui avevano sviluppato una vera e propria ossessione.