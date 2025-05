Francesca e Giovanni: Giovanni Falcone corteggia Francesca Morvillo in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

È dedicato all'amore tra Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il nuovo film di Ricky e Simona Tognazzi. Si intitola semplicemente Francesca e Giovanni e sarà nei cinema dal 15 maggio con Adler Entertainment. Ve ne presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

Arriverà al cinema il 15 maggio, con Adler Entertainment, Francesca e Giovanni, il film di Simona e Ricky Tognazzi che racconta da un punto di vista inedito la tragedia della morte di Giovanni Falcone per mano mafiosa. Come si intuisce dal titolo, al centro della vicenda c'è anche la donna che per 13 anni ha amato e sostenuto il magistrato: Francesca Morvillo, magistrato sostituto procuratore al carcere minorile Malaspina e prima donna magistrato uccisa dalla Mafia. I registi hanno voluto fortemente mettere in primo piano il suo percorso professionale e umano e mostrare il contesto in cui si è trovata a vivere. E tuttavia il film, oltre ad essere una denuncia e una preziosa testimonianza, si sofferma sulla storia d'amore tra Giovanni e Francesca. A questo proposito Ricky e Simona Tognazzi hanno dichiarato:

Siamo entrati, con discrezione e rispetto, nell’intimità del rapporto tra Francesca e Giovanni, evocando gli scambi di una coppia in una situazione estrema, tragica, che non è però riuscita ad intaccare la loro voglia di vivere e di prendere il largo dal dolore e dalle preoccupazioni, veleggiando, a volte, nel denso e amato mare siciliano. Il loro sentimento ha fatto da scudo alle tragedie che hanno vissuto: si sono tenuti per mano fino all’ultimo, aggirando persino la promessa coniugale 'finché morte non ci separi'.

Ma c’è ancora dell'altro alla base di Francesca Giovanni: il desiderio di restituire la giusta dignità Francesca Morvillo. Questo desiderio nasce da una scoperta di Ricky e Simona Tognazzi:

Ricordiamo il giorno in cui siamo andati alla Chiesa di San Domenico di Palermo, Pantheon di molti uomini illustri siciliani, dove ora riposa anche Giovanni Falcone. È lì che abbiamo appreso che a Francesca, unitamente agli agenti di scorta vittime dell’attentato di Capaci, è stata dedicata solo una targa. Ci ha straziato l'idea che le sue spoglie siano rimaste nella tomba di famiglia del cimitero di Rotoli, lontane da quelle del suo Giovanni.

Francesca e Giovanni: la trama e il cast

in Francesca e Giovanni, Francesca Morvillo e Giovanni Falcone sono interpretati rispettivamente da Ester Pantano e Primo Reggiani. Accanto a loro troviamo Anna Ferruzzo, Giovanni Arezzo, Simona Taormina, Leòn Muraca, Claudia Cusimano, Alice Venditti e Claudio Crisafulli.

Di cosa parla esattamente Francesca e Giovanni? Ecco la sinossi ufficiale:

Sicilia, 1979. Palermo è sconvolta dagli attentati di mafia. Francesca Morvillo è sostituto procuratore al tribunale dei minori di Palermo e conduce una serena esistenza con suo marito Giuseppe. Francesca viene chiamata dal tribunale dei minori per seguire un caso di parricidio. Dino, un quindicenne cresciuto nei luoghi dove alberga la più efferata delinquenza, uccide il padre davanti agli occhi della madre. Senza tentennare e senza avere ripensamenti, neanche quando vede con i suoi occhi l’omertà di una madre che in nome dell’onore è disposta a sacrificare suo figlio, Francesca rimane fedele ai suoi valori lottando contro un sistema giudiziario retrogrado, che vorrebbe solo punire i minori invece di educarli e offrire loro un futuro diverso da quello dei propri padri. Quando la carriera professionale di Francesca sembra sull’orlo di una crisi, il destino la sorprende, regalandole l’incontro più importante della sua vita, quello con Giovanni Falcone.

Francesca e Giovanni: una clip in anteprima esclusiva