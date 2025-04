Fountain of Youth, è arrivato il primo trailer in italiano del nuovo film di Guy Ritchie

News Cinema

Nel cast del nuovo film di Guy Ritchie ci sono John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson. Il film, nuova produzione Apple Original, darà disponibile in streaming dal 23 maggio su Apple TV+. Ecco trailer e trama di Fountain of Youth.

Con un'energia e una capacità di mantenere sempre piuttosto alti gli standard di qualità che lasciano piuttosto sorpresi, Guy Ritchie continua a sfornare film e serie a un ritmo elevatissimo. Sul fronte di quella che un tempo era "la tv", e che oggi è qualcosa di assai più complesso, sta per debuttare su Paramount+ una nuova serie intitolata Mobland, mentre dal 25 maggio su un'altra piattaforma streaming, AppleTV+, vedremo il nuovo film dell'inglese, Fountain of Youth, di cui qui di seguito trovate il primo trailer.

Come il titolo lascia intuire, questo nuovo di Ritchie - scritto dal James Vanderblit di Zodiac, The Amazing Spider-Man, Murder Mistery e dei due nuovi Scream - è un film d'avventura che prende spunto dal mito antichissimo della Fonte della giovinezza, sorgente le cui acque avrebbero poteri miracolosi on grado di ringiovanire e donare la vita eterna a chi le beve. In particolare la storia di Fountain of Youth, nuova produzione Apple Original, è quella di due fratelli (John Krasinski e Natalie Portman) che decidono di superare fratture e divergenze per partire assieme alla ricerca della Fonte, basandosi sulle testimonianze scritte prodotte nel corso dei secoli da coloro che ne hanno parlato. Nel cast ci sono anche Eiza Gonzalez (che con Ritchie ha lavorato anche in Il ministero della guerra sporca, e sarà anche nel prossimo In the Grey) e Domhnall Gleeson.

Fountain of Youth: il trailer ufficiale in italiano del film di Guy Ritchie