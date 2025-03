MobLand, ecco il trailer ufficiale della nuova serie firmata Guy Ritchie

News Serie TV

Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan sono i protagonisti di questa serie che racconte della lotta di potere tra due famiglie criminali di Londra. Ecco il trailer ufficiale di MobLand, prossimamente in streaming su Paramount+

Guy Ritchie è davvero inarrestabile. Non solo con i film (l'ultimo è stato Il ministero della guerra sporca, in streaming su Prime Video, e in arrivo sono Fountain of Youth con Eiza González, Natalie Portman e John Krasinski; Wife and Dog con Rosamund Pike, Cosmo Jarvis e Anthony Hopkins; e In the Grey, con Pike, Henry Cavill e Jake Gyllenhall), ma ora anche con le serie. Dopo aver firmato The Gentlemen per Netflix, Ritchie debutterà prossimamente in streaming su Paramount+ con una nuova serie crime che si intitola MobLand, e vede protagonisti Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan.

La trama della serie, di cui di seguito vi mostriamo il primo trailer ufficiale originale, gira attorno alla lotta di potere tra gli Harrigan e gli Stevenson, due famiglie criminali londinesi rivali tra loro e impegnate in una battaglia che minaccia di far crollare imperi e rovinare vite. In mezzo a questo fuoco incrociato c'è Harry Da Souza (Hardy), un “fixer” di strada tanto pericoloso quanto bello, che sa fin troppo bene dove vada a finire la lealtà quando forze opposte si scontrano.

Prodotta in associazione con MTV Entertainment Studios e 101 Studios, MobLand è distribuita da Paramount Global Content Distribution. È prodotta da Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Tom Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari. Nel cast, oltre ai tre citati protagonisti, ci sono anche

Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Geoff Bell, Daniel Betts, Lisa Dwan e Emily Barber.

MobLand: il trailer ufficiale originale della serie di Guy Ritchie con Tom Hardy