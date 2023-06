Formula 1 - Tobias Menzies nel cast dello sport movie con Brad Pitt e Damson Idris

News Cinema

Tobias Menzies - il principe Filippo nella terza e quarta stagione di The Crown - è pronto ad unirsi al progetto targato Apple TV+, ambientato nel mondo della Formula Uno e privo ancora di un titolo ufficiale.

Tobias Menzies - star delle serie The Crown ed Outlander - si è unito al cast dello sport movie ambientato nel mondo della Formula Uno, ancora privo di un titolo ufficiale. Prodotto dagli Apple Studios, il progetto vanta già nel cast la presenza di Brad Pritt, Kerry Condon e del giovane Damson Idris. Secondo alcuni rumor - ancora non confermati - anche Javier Bardem sarebbe in trattative per prendere parte al lungometraggio.

Formula 1 - I primi dettagli dello sport movie di Joseph Kosinski

Come accennato, il progetto è ancora privo di un titolo ufficiale ed anche della trama si conoscono pochissimi dettagli. Stando alle prime indiscrezioni, Brad Pitt vestirà i panni di un pilota - vecchia gloria della Formula 1 - che decide di tornare in pista come mentore di un giovane campione, ottenendo quindi un'ultima possibilità di riscatto come suo compagno di squadra. Kerry Condon dovrebbe interpretare il Direttore Tecnico della squadra in cui gareggerà il protagonista. Il ruolo di Tobias Menzies non è invece stato ancora rivelato. L'attore, che ha preso parte ad alcuni progetti cinematografici - Neverland: Un sogno per la vita, Casino Royle, Espiazione, Hysteria - è noto soprattutto per le sue apparizioni sul piccolo schermo, fra cui spiccano quelle in The Crown - dove ha vestito i panni del principe Filippo nella terza e quarta stagione - e in Outlander. L'attore è poi apparso in un piccolo ruolo anche ne Il Trono di Spade, interpretando Edmure Tully, erede di casa Tully e fratello di Catelyn Tully (Michelle Fairley), moglie di Ned Stark (Sean Bean).

Lo sport movie sarà prodotto da Apple Studios ed è quindi probabile che debutterà direttamente in streaming sulla piattaforma Apple TV+ - anche se la tematica affrontata e la presenza di Brad Pitt potrebbero assicurare al lungometraggio una data d'uscita cinematografica. Nel team produttivo figura poi lo stesso Pitt - con la sua Plan B Entertainment, di recente coinvolta nel controverso biopic Blonde -, il campione della Formula 1 Lewis Hamilton - che ha fondato la casa di produzione Dawn Apollo - e il veterano Jerry Bruckheimer, che ha sviluppato il progetto insieme al regista, Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Oblivion, Top Gun: Maverick, Spiderhead). La sceneggiatura è invece a cura di Ehren Kruger, già co-autore di Top Gun: Maverick. Nella realizzazione del progetto è poi stato coinvolto un piccolo gruppo di esperti e membri della "comunità" della Formula Uno, dal momento che gran parte delle sequenze in auto saranno girate "dal vero". Pare, infatti, che il regista voglia limitare al minimo l'uso degli effetti speciali - come già accaduto per Top Gun: Maverick. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti, in attesa di scoprire il titolo ufficiale del lungometraggio.