Forever Young: il trailer italiano del nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi con Louis Garrel

Presentato al Festival di Cannes e alla Festa del cinema di Roma, arriva al cinema il primo dicembre il nuovo film diretto da Valeria Tedeschi, Forever Young. Ecco il trailer italiano.

Forever Young (Les Amandiers) è il quinto film da regista di Valeria Bruni Tedeschi, che a giudicare dalle critiche ricevute ha avuto un consenso unanime. Nel film l'attrice italo-francese non compare, ma dirige un cast composto da giovani attori, sotto la guida dell'immancabile Louis Garrel. Si tratta di una storia con risvolti autobiografici, dal momento che Bruni Tedeschi ha studiato proprio nella scuola di recitazione in cui è ambientata la storia. Dopo la prima in concorso al festival di Cannes e la riproposta alla Festa del cinema di Roma, Forever Young arriverà al cinema, distribuito da Lucky Red, il primo dicembre e con l'occasione è stato diffuso il trailer italiano.



Forever Young: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Forever Young: la trama del film

Forever Young è ambientato verso la fine degli anni '80 e racconta la storia di tre ragazzi ventenni: Stella, Etienne e Adèle. Dopo aver sostenuto e superato l'esame per essere ammessi alla rinomata scuola di recitazione, fondata dagli attori Patrice Chéreau e Pierre Romans al Théâtre des Amandiers di Nantere, i tre giovani si sentono finalmente liberi di poter vivere pienamente la loro giovinezza. Immersi in quel vortice che è la vita a 20 anni, Stella, Etienne e Adèle si ritrovano ad affrontare passioni, amori, grandi cambiamenti, ma dovranno fare i conti anche con la loro prima tragedia.