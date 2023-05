Flashdance apre il Festival di Pesaro 2023

News Cinema

Il leggendario film con Jennifer Beals che tanto colpì anche Nanni Moretti, e che quest'anno celebra il 40° anniversario della sua uscita in sala, aprirà ufficialmente la 59ma edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro diretta da Pedro Armocida.

Sarà Flashdance, uno dei titoli simbolo degli anni Ottanta, il film che aprirà ufficialmente, il prossimo 17 giugno, la 59ma edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nell'anno quest'anno celebra il 40esimo anniversario della sua uscita in sala.

Flashdance, che si prepara anche a essere distribuito nuovamente nei cinema americani, è stato sceneggiato da Thomas Hedley e Joe Eszterhas (futuro sceneggiatore di Basic Instinct), diretto dal grande Adrian Lyne e prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer. Protagonista era un'indimenticabile Jennifer Beals nei panni di Alex, una ragazza che alternava il lavoro diurno come saldatrice e quello notturno come ballerina in un locale mentre gestisce una vita privata non facile e sogna di entrare all'Accademia di Danza di Pittsburgh.

Indimenticabile, per chiunque abbia visto il film, l'esibizione di Alex sulle note della leggendaria "Flashdance... What a Feeling", la canzone composta da Giorgio Moroder e cantata da Irene Cara.





L'impatto sulla cultura popolare di Flashdance è stato fortissimo e lo è ancora, e a testimoniarlo c'è anche quella scena di Caro diario in cui Nanni Moretti incontra e ferma Beals per strada, a Roma, lungo le Mura Aureliane, confessandole:«A me sarebbe piaciuto sempre poter danzare».





La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, diretta da Pedro Armocida, si terrà a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023 con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

