Five Nights at Freddy's 2 non arriva per ora, ma si avvicina Dead by Daylight

Il producer di Five Nights at Freddy's, l'adattamento dell'omonimo videogioco, parla dei suoi piani futuri: c'è un progetto analogo come Dead by Daylight, ma per quanto riguarda Five Nights at Freddy's 2...

Se siete fan dei videogiochi e siete corsi al cinema per decretare il successo di Five Nights at Freddy's, sappiate che la Blumhouse non metterà in cantiere a strettissimo giro il sequel del film, pur considerandolo ovvio. Di questo progetto e di un altro adattamento, Dead by Daylight, ha parlato con Collider il coproducer Ryan Turek, rassicurando i fan ma chiedendo loro di pazientare un po'...



Five Nights at Freddy's: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Five Nights at Freddy's 2 arriva dopo Dead by Daylight

Ryan Turek è stato l'executive producer di diversi successi horror a basso costo dell'ultimo periodo, spesso targati Blumhouse, come M3GAN e l'imminente Night Swim, nelle nostre sale dal 22 febbraio e diretto da Bryce McGuire. Turek ha anche lavorato sul trionfo di Five Nights at Freddy's: il film è stato l'adattamento dell'omonimo videogioco di Scott Cawthon datato 2014, targato ScottGames / Clickteam / Illumix, fonte di innumerevoli seguiti e spin-off, fino all'ultimo Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 per la VR. Con questa prolificità videoludica, viene spontaneo pensare che anche il film, costato appena 20 milioni di dollari (fonte Deadline) e incasso mondiale da 290.921.500 dollari (fonte Boxofficemojo), dia il via a una serie su grande schermo. Ma al momento bisognerà attendere, come conferma Turek, che però rilancia con l'adattamento di Dead by Daylight, videogioco multiplayer pubblicato tra il 2016 e il 2020 per tutte le principali piattaforme. Un giocatore interpreta un assassino, altri quattro le sue potenziali vittime...

[Freddy's] fa fatto un sacco di soldi. È stato un successo enorme, ne siamo grati. Emma [la regista Tammi, ndr] ha fatto un lavoro fenomenale, ma stiamo ancora aspettando il via ufficiale per il sequel, vedremo... non c'è niente di strano, fa parte del processo, direi. [...] Vi dirò che uno dei progetti sui quali sono più attivo è Dead by Daylight, l'adattamento di un videogioco che è in giro da tipo sette anni. Per me è una celebrazione dell'horror, proprio come il gioco. Quello che abbiamo imparato da Five Night's at Freddy's è ovviamente che bisogna puntare ai fan e fare un adattamento videoludico per i fan... non vedo proprio l'ora, ci stiamo riflettendo creativamente per capire come affrontarlo.