Fistful of Vengeance: il trailer del nuovo action movie di Netflix con Iko Uwais

Debutto in streaming previsto per il 17 febbraio per questo film di arti marziali che è un sequel filmico della popolare serie Wu Assassins. Guarda il trailer di Fistful of Vengeance.

Gli appassionati di action e di arti marziali conosceranno sicuramente la serie tv Wu Assassins, che ha debuttato in streaming su Netflix nel 2019 e che vedeva protagonista Iko Uwais, la star di The Raid, The Night Comes for Us e di tanti altri celebrati titoli d'azione. Molti di quegli appassionati aspettavano da allora una seconda stagione, episodi ulteriori che raccontassero le avventure dei protagonisti, ed ecco che invece, dal 17 febbraio, su Netflix questi molti troveranno disponibile un film, intitolato Fistful of Vengeance, che funge da sequel alla serie.

Nel film l'assassino superpotenziato Kai e i suoi amici Lu Xin e Tommy sono sulle tracce di un killer, dalla Chinatown di San Francisco fino alla Tailandia, per vendicare la morte di una persona amata. Ma questa loro caccia all'uomo presto si intreccerà con vecchi nemici, un miliardario misterioso e un'antica forza misteriosa determinata a conquistare il mondo. Ecco il trailer di Fistful of Vengeance.

Fistful of Vengeance: il trailer del film con Iko Uwais