Firestarter: il trailer italiano ufficiale del film che riporta al cinema "L'incendiaria" di Stephen King

Zac Efron, Sydney Lemmon e Ryan Kiera Armstrong sono i protagonisti di questo horror diretto da Keith Thomas che si basa su uno dei primi romanzi di King, già adattato nel 1984 da Mark L. Lester con Drew Barrymore nel ruolo di Charlie. Firestarter arriverà prossimamente al cinema.

"L'incendiaria", pubblicato nel 1980, è stato uno dei primi romanzi di Stephen King, e già nel 1984 è stato adattato per lo schermo da Mark L. Lester con Drew Barrimore nei panni di Charlie, la bambina mutante che ha il potere di generare e controllare il fuoco con la sua mente, e che viene braccata dagli agenti di un'agenzia governativa segreta che la vorrebbero studiare e usare per i loro scopi. Il film era Fenomeni paranormali incontrollabili.

Ora quel romanzo sta per tornare al cinema in una versione tutta nuova, e intitolata Firestarter.

Il film, che arriverà prossimamente al cinema, vede Ryan Kiera Armstrong nei panni di Charlie e Zac Efron e Sydney Lemmon in quelli di Andy e Vicky, i suoi genitori, impegnati a proteggerla. Michael Greyeyes interpreta invece il capo degli agenti che le danno la caccia.

Ad adattare King è stato questa volta Scott Teams, lo sceneggiatore di Halloween Kills, mentre alla regia c'è il Keith Thomas di The Vigil. Produce Jason Blum, mentre la colonna sonora è stata firmata dal grande John Carpenter, supportato da Cody Carpenter e Daniel Davies.

