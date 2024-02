Finalmente l'alba: intervista all'attore Gabriele Falsetta, punk rocker nell'anima e jazzista per Saverio Costanzo

News Cinema

Nel film di Saverio Costanzo Finalmente l'alba, che parte dal caso di Wilma Montesi, è Gabriele Falsetta a interpretare il presunto assassino della ragazza Piero Piccioni, jazzista, viveur e figlio di un politico. Abbiamo intervistato l'attore, che ci ha parlato anche della serie M. Il figlio del secolo di Joe Wright.

Dice di essere un "underdog" Gabriele Falsetta, e se fosse stato ragazzo negli anni '70, sicuramente sarebbe andato ai concerti dei Sex Pistols a Londra e, nel 1979, avrebbe pianto la morte per overdose di Sid Vicious. È pur vero che punk lo si è a prescindere dall'epoca e nell'anima, e significa non identificarsi con ciò che è mainstream, preferendo alla gabbia delle ideologie la libertà di una sana anarchia. Non a caso, negli anni '90, mentre la gran parte dei teenager idolatrava i Take That, lui ascoltava i Blur. La sua natura impulsiva e "fumina" lo ha allontanato dai compromessi a cui spesso il mestiere dell'attore costringe a scendere, e il suo percorso umano e artistico ricorda gli anni giovanili di Michele Riondino, con il quale Gabriele condivide il lavoro in fabbrica in giovane età. Nel suo curriculum c'è soprattutto il teatro (con Il Piccolo di Milano), poi il cinema a partire dal 2017 e la televisione quella buona, con il ruolo del Biondo nella serie con Fabrizio Bentivoglio Monterossi. A noi, però, Gabriele Falsetta racconta della sua esperienza in Finalmente l'alba e anche dell'attesissima serie targata Sky M. Il figlio del secolo, tratta dal primo libro della tetralogia di Antonio Scurati e nella quale è Roberto Farinacci. Nel film di Saverio Costanzo l'attore interpreta il jazzista Piero Piccioni, che fu accusato di aver ucciso la ventunenne Wilma Montesi, trovata morta su una spiaggia di Torvaianica l'11 aprile del 1953.

Questo tragico fatto di cronaca, che fu anche il primo delitto strumentalizzato dai media, è alla base del film, come ci spiega Falsetta: "Saverio ha voluto raccontare una storia che prende le mosse dal caso di Wilma Montesi, che ha coinvolto le alte sfere del clero, del cinema e della politica. Finalmente l'alba, però, si distanzia dalla realtà, e quando ci penso, mi viene sempre in mente C'era una volta… a Hollywood, nel quale Quentin Tarantino narra le vicende che hanno portato al massacro di Sharon Tate e dei suoi amici. Lui racconta una versione alternativa della storia, con Sharon Tate che sopravvive. Perché lo fa? Perché secondo lui la Hollywood come la conosciamo noi è finita il giorno in cui Sharon Tate è stata uccisa. Passando a Finalmente l'alba, non so quali fossero le intenzioni primarie di Saverio, sicuramente hanno a che fare con le aspettative e con i sogni di una ragazzina che si ritrova dentro a un girone infernale e paradisiaco ma poi decide di andarsene sulle proprie gambe. Troppo tempo è passato dalla scomparsa della Montesi e non credo che sapremo mai cosa sia successo realmente. Non so se Piero Piccioni sia stato responsabile della morte della ragazza. Erano in una villa di un'altra persona, c'erano tanti invitati e questa morte così triste, squallida e brutale acquista un fascino solo in quanto mistero".

Avevi mai sentito parlare di Piero Piccioni?

Piccioni è un personaggio che ho sempre seguito e apprezzato come jazzista e compositore di colonne sonore. Come Armando Trovaioli, mi ha sempre affascinato, e ogni tanto lo ascolto mentre lavoro. Collegarlo a un fatto di cronaca mi fa uno strano effetto. Saverio mi ha chiesto di creare un personaggio inquietante, che comunque era figlio di un alto esponente della Democrazia Cristiana della falange più fanatica. Lo stile di vita di Piero era molto distante dai precetti della Democrazia Cristiana dell'epoca, e quindi il personaggio incarna, almeno secondo me, una contraddizione tutta italiana: casa, chiesa, moglie, figli da una parte, e festini nelle ville in riva al mare dall'altra. C’è una certa ipocrisia in Piccioni, che sfrutta la propria posizione, e ciò ha fatto sì che io riuscissi a separare l’uomo dall’artista.

Di solito quando un regista fa un film che racconta un episodio del passato, lo fa perché quella circostanza potrebbe benissimo capitare nel nostro tempo. Credi che il mondo dello spettacolo oggi somigli a quello degli anni '50?

Non so se siamo migliorati o peggiorati da questo punto di vista, sicuramente siamo più alienati, però forse abbiamo anche imparato a proteggerci in modo diverso. Fino agli anni '50 gli eccessi, soprattutto nel mondo del cinema, erano nettamente superiori a quelli di oggi, ma se penso a qualsiasi attore o attrice degli anni Cinquanta o Quaranta di nazionalità americana o inglese, mi vengono in mente solo comportamenti smodati e brutti finali. Io sono un diesel, nel senso che arrivo piano alle cose, costruendo dalle fondamenta, e quindi dallo studio, da una certa disciplina che mi è stata data a teatro e che cerco di portare anche al cinema. In questo mio percorso, caratterizzato dallo studio della tecnica, dalla sperimentazione e dalla ricerca, non ho avuto quindi modo né tempo per perdermi per strada tra feste, conoscenze e sogni irrealizzabili.

A 15 anni hai smesso di studiare per andare a lavorare come operaio. Che scuola è stata per te la fabbrica?

Ci penso più adesso che all'epoca. Ero molto incosciente, un ragazzino. È stata una scelta dettata dalla necessità di un sostentamento economico familiare, e questo ovviamente mi ha responsabilizzato e nello stesso tempo limitato. Per me il cinema, in termini di lavoro quotidiano, è un po’ il corrispettivo della fabbrica. Il teatro ha un che di più accademico e lo lego, non so nemmeno perché, a qualcosa di più scolastico. Quando al cinema vedo tecnici o macchinisti che vanno avanti indietro, ripenso alla fabbrica e allora mi sento a casa. Capisco che in questa schizofrenia molti colleghi si trovino in ansia. Per me invece è rilassante. Comunque, lavorare dalle 8:30 del mattino alle 5:30 di pomeriggio tutti i giorni per anni ti abitua a un certo caos organizzato, mi dà l’idea che sto producendo qualcosa.

Che regista è Saverio Costanzo?

Saverio Costanzo è uno di quei registi che hanno la capacità di toglierti la maschera, nel senso che è così attento e intelligente che riesce a scardinare quei cliché o quelle scorciatoie che cerchi di prendere, siano esse estetiche o interpretative. Saverio vede veramente quello che stai facendo, e vede anche quello di cui c'è bisogno nella scena, quindi con lui si lavora su micro cambiamenti, Nel caso di Piero Piccioni, abbiamo deciso di dare una certa ambiguità al personaggio, poi abbiamo trovato delle sfumature all’interno di questa ambiguità, optando per un'ambiguità morale, per la seduzione, per una certa lascivia e una sostanziale perdita di controllo. Magari un altro regista ti dice: "Falla così, falla ambiguo, falla pericoloso, falla perturbante". Saverio invece è uno di quei registi che va a lavorare di cesello, e questo fa sì che un attore si metta costantemente alla prova.

Qual è il tuo cinema del cuore?

A me piace moltissimo il cinema inglese. Mi piacciono molto gli attori e le attrici inglesi, adoro i film di Peter Mullan, di Shane Meadows, Paddy Considine, mi piace tutto quel cinema più o meno indipendente, ad esempio Michael Winterbottom. Amo il cinema un po’ raw, povero nei mezzi ma forte nell'esposizione dei contenuti e delle emozioni. Poi, se devo partire da Joseph Losey, mi affascina il fatto che ci sia qualcosa di estremamente classico, anzi classy (di classe) e allo stesso tempo disturbante. Mi piace la loro scuola e il loro teatro, la loro visione che oscilla tra il vittoriano e l’elettronica, tra il pop e il punk. Si tratta di favolose discrepanze culturali che a noi non appartengono tanto, perché avevamo la Democrazia Cristiana. Diciamo noi abbiamo un altro tipo di discrepanza e di ipocrisia.

Ti vedremo nell’ambiziosa serie di Joe Wright M. Il figlio del secolo, tratta dal romanzo omonimo di Antonio Scurati e con Luca Marinelli. Cosa puoi dirmi di questa esperienza?

Ovviamente si parla di una produzione gigantesca, cosa inedita dalle nostre parti. L'incontro con Joe Wright è stato un'epifania, tanto bello e potente quanto semplice. Abbiamo parlato di teatro e di come anche all'interno di M. Il figlio del secolo ci sia una dimensione teatrale. Mussolini e i suoi erano personaggi estremamente teatrali, nel modo di parlare, nel modo di muoversi e nella sintassi. Io ho anche scelto di non partire dal Fascismo. lo stesso Joe ci ha detto che i protagonisti della serie non sono caricature dei fascisti, ma vere e proprie anime nere. È stato un luna park lavorare con il direttore della fotografia Sayombhu Mukdeeprom, con gente che ha fatto gli Avengers e La fabbrica di cioccolato di Tim Burton. Che bello uscire dal solito campo- controcampo e vedere dei crane a 30 metri a Caracalla e centinaia di comparse. In Joe e nella troupe ho notato una grandissima disciplina, una capacità di lavorare a ritmi forsennati per dei periodi lunghissimi: siamo arrivati a fare 16 ore un giorno, eppure la passione e l'adrenalina erano sempre alte.

Cosa ha catturato di più la tua attenzione?

La cosa che mi interessa di più è vedere come questa nostra storia, che comunque non abbiamo raccontato così spesso, venga vissuta da un'altra cultura, da una persona con un punto di vista diverso dal nostro e da artista. Joe Wright è laureato in arti visive, ha lavorato ai concerti dei Chemical Brothers, e accorgermi che quest'epoca veniva mostrata in maniera scarnificata e anche più oggettiva, ma nello stesso tempo più pop nell’iconografia della violenza, dell'orrore e della rabbia fuori controllo, è stato magnifico. In realtà non ho visto ancora tutto, quindi sono curioso, oltre che molto contento.

Che personaggio interpreti?

Sono Roberto Farinacci, di cui ho letto moltissimo. Faceva parte della cerchia più stretta di Mussolini. È stato anche segretario del Partito Nazionale ed era uno dei più facinorosi, se non il più facinoroso, e il più violento degli uomini del Duce. Era un picchiatore, con un esercito di 40.000 persone a disposizione. Era un fanatico, un filonazista, il primo contatto con i tedeschi e con Hitler e Hillman. Farinacci era un ferroviere del Sud, che lavorava in una frazione microscopica di Ferrara, infatti lo avevano soprannominato l’Onorevole Tettoia. Mussolini invece lo chiamava la suocera del regime o l'Onorevole Nitroglicerina perché era sempre a 1000. Più che un fascista, sembrava un nazista fanatico, senza però avere la dignità e il rigore di Goebbels. Farinacci era un uomo che è andato a pescare in Etiopia in un laghetto, si è portato le bombe a mano e gli è partita una mano, solo che lui ha detto che era successo in battaglia in modo da passare per invalido di guerra. Lo hanno ucciso al Nord mentre stava scappando con la sua amante. Gli hanno trovato nella macchina l'equivalente di 12 milioni di Euro. Infine so che si è comprato una laurea in Giurisprudenza e si è arricchito grazie a quelle che lui chiamava "procedure di arianizzazione degli ebrei", che lo pagavano per essere "ripuliti" e riconosciuti come non ebrei.

Come hai fatto, non dico ad amarlo, ma ad accettarlo, dovendolo interpretare?

Un uomo così, più che di odiarlo, ti viene voglia di ridere di lui, di renderlo ridicolo.

