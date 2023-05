Filming Italy Sardegna Festival 2023: presentata a Cannes la sesta edizione, con Rosario Dawson e Richard Gere

News Cinema

È stata presentata oggi al Festival di Cannes, presso l'Italian Pavillon, la sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, diretto da Tiziana Rocca. Fra gli ospiti, Rosario Dawson, Richard Gere, Francesca Chillemi.

Il Festival di Cannes, oltre ad essere una vetrina per il cinema di una moltitudine di paesi del mondo, può anche servire come occasione di incontro e di presentazione di progetti, iniziative e di altri festival del cinema. Oggi, per esempio, è stata presentata la sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca e che si svolgerà dal 22 al 25 giugno a Forte Village (Cagliari).

Filming Italy Sardegna Festival 2023: gli ospiti favolosi della sesta edizione

Il Filming Italy Sardegna Festival ha la peculiarità di legare il cinema alla televisione attraverso proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie Tv. Proprio oggi è stato annunciato che l'ambasciatrice di quest'anno sarà Rosario Dawson, protagonista di Ahsoka, la serie che debutterà ad agosto su Disney+ e che è basata su uno dei personaggi più amati del franchise di Star Wars. Il Presidente Onorario della manifestazione sarà Richard Gere, mentre per fare la madrina è stata scelta Francesca Chillemi, che per noi è la novizia Azzurra di Che Dio ci aiuti. Gli altri ospiti del festival saranno: le attrici francesi Emmanuelle Béart e Clotilde Courau, e poi l’atleta iraniana Nasim Eshqi, che riceverà il Filming Italy Sardegna Woman Power Award. A presentare il film di Pupi Avati La quattordicesima domenica del tempo ordinario arriveranno Gabriele Lavia e Lodo Guenzi.

Il Filming Italy Sardegna Festival lascerà spazio a una serie di anteprime sia cinematografiche che televisive. I film della manifestazione saranno più di 50. Per l'apertura è stata scelta la commedia con Jennifer Lawrence Fidanzata in affitto, prodotta da Sony Pictures e distribuita da Eagle Pictures.

Il commento di Tiziana Rocca

Durante la conferenza stampa a Cannes del festival, Stefania Rocca ha annunciato con orgoglio le presenze di quest'anno, per poi esprimere la propria gioia per il gradimento registrato dal Filming Italy Sardegna Festival nel corso degli anni:

Sono molto felice di presentare la sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival. Un traguardo molto importante per un festival che, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un punto di riferimento per la promozione dei prodotti audiovisivi e per tantissimi giovani studenti che si sono avvicinati pieni di speranze e curiosità al mondo della settima arte. E ci siamo anche ritrovati a ricoprire il ruolo di apripista della stagione estiva cinematografica, riuscendo a fidelizzare tanti importantissimi talent, internazionali e italiani

Anche quest'anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.