Festival di Venezia: Adam Driver, Patrick Dempsey, Michael Mann e una fiammante Ferrari 315 S sul red carpet - Le Foto

In occasione della presentazione in concorso del nuovo atteso film di Michael Mann, sul red carpet del Festival di Venezia, insieme agli attori Adam Driver e Patrick Dempsey e al regista del film, era presente una splendida Ferrari modello 315 S. Ecco le foto più belle dell'evento.

Direttamente dal red carpet del Festival di Venezia 2023, più sotto potete vedere alcune delle foto più belle della serata di ieri, con l'arrivo al Palazzo del Cinema del regista Michael Mann e degli attori Adam Driver e Patrick Dempsey, prima della presentazione ufficiale in concorso di Ferrari, l'atteso nuovo film del regista americano incentrato sulla figura del leggendario Enzo Ferrari.

In "rappresentanza" della storica casa automobilistica di Maranello, sul red carpet erano presenti anche Piero Ferrari, figlio del costruttore, e una splendida e fiammante Ferrari 315 S, ovviamente rossa, modello costruito nel 1957, anno in cui è ambientato il film di Michael Mann.

Ferrari, che vede nel suo cast anche Penélope Cruz, Jack O'Connell, Shailene Woodley, Sarah Gadon e Gabriel Leone, arriverà nei cinema italiani il 30 novembre prossimo con 01Distribution.



Ferrari: la trama ufficiale e il primo trailer italiano del film