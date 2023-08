Ferrari e la filosofia euforica di un motore: Adam Driver e Michael Mann protagonisti a Venezia

News Cinema

Michael Mann e Adam Driver sono i protagonisti della giornata di oggi al Festival di Venezia, con la presentazione in concorso di Ferrari. Hanno incontrato la stampa e raccontato quest'avventura.

Non le ha potute guidare, quelle macchine, perché l’assicurazione non glielo ha permesso, ma Adam Driver parla con passione e un rispetto quasi spirituale della meccanica ma soprattutto del rumore dei bolidi al centro di Ferrari, film di Michael Mann con cui torna al Festival di Venezia, in concorso. Sono loro i protagonisti della seconda giornata al Lido, presenti grazie alla natura indipendente del progetto, esclusiva per l’Italia di Leone Film Group in uscita entro l’anno nelle sale per 01 distribuiton. Non è mancata, però, la solidarietà nei confronti delle battaglie di attori e sceneggiatori, come hanno ricordato sollecitati dai giornalisti americani in conferenza stampa. A dire la verità, questi ultimi sembrano più interessati a quelle note di cronaca, qui a Venezia, che hai film presentati.

Ma tornando a Ferrari, in assenza di Penelope Cruz, che nel film interpreta la moglie di Enzo, Laura, e Shailene Woodley, l’amante Lina Lardi, hanno raccontato un progetto appassionato e che ha richiesto alcuni anni di ricerche e preparazione, direttamente a Modena e Maranello, sul territorio. Come ha ricordato Michael Mann, “abbiamo avuto un approccio simile all’antropologia culturale, vivendo e ricercando persone e luoghi nello spazio fisico compresso in cui si svolsero i fatti, ma anche in quello psicologico, indagando su come si svolgevano le relazioni extra coniugali nell’Italia del 1957, a pochi anni dalla fine della guerra c’erano molte donne e madri single, abbiamo studiato quale fosse la situazione economica e industriale di un paese che sarebbe rinato solo alcuni anni dopo. Potevo scendere in strada dall’appartamento in cui vivevo a Modena e fare pochi passi trovando il barbiere in cui andava Enzo Ferrari, in cui lavora ancora il figlio di chi gli tagliava i capelli”.

Ferrari ci porta a Modena nel 1957. Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla è in grave difficoltà e anche il matrimonio con la moglie Laura sta diventando sempre più tempestoso dopo la morte del loro unico figlio Dino e la scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio che Ferrari aveva avuto da una relazione extraconiugale. In cerca di riscatto, il “Drake” decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia. Scritto da Troy Kennedy Martin e dallo stesso Mann, il film è basato sul romanzo di Brock Yates "Enzo Ferrari: The Man and The Machine” ed è stato girato in Italia.

Così Driver racconta il suo coinvolgimento nel progetto, un nuovo ruolo italiano dopo quello in House of Gucci di Ridley Scott. “Ci siamo incontrati un anno prima e ovviamente ho sempre voluto lavorare con Michael Mann. Ho letto la sceneggiatura, intrigato da come raccontasse le tante relazioni di un momento pieno di sfide ed eccitante della sua vita. È difficile non diventare filosofico quando parli di quei motori, costituiti da tanti pezzi diversi che lavorano insieme in una melodia miracolosa, proprio come quando realizzi un film. Un matrimonio perfetto che riflette l’intuizione umana. È bello, anche se ti fa rendere conto di quante cose possano andare storte in ogni momento. Mi ha affascinato più il corridore che la macchina, la mentalità con cui affrontavano le gare su veicoli pericolosi, con il rischio costante di incidenti e scarsa fiducia nella cintura di sicurezza. Pensavano che fosse più sicuro venire catapultati fuori che rischiare un incendio restando nell’abitacolo. I corridori erano istintivi, impulsivi, in un’era pre-psicologica, con decisione da prendere in un attimo e da soli. Enzo era abituato al confronto con la morte, quella del figlio ma anche di altri piloti. Girare nei luoghi e non altrove per ragioni economiche ha aiutato moltissimo, naturalmente, per assorbire la cultura del posto”.

Come mai raccontare Enzo Ferrari oggi? Per Mann la sua è “una storia profondamente umana, un personaggio così dinamico che più andavamo nello specifico, scavamo in profondità, e più diventava universale. Nel 1957 le dinamiche che caratterizzano la vita di tutti noi, come il dolore, la perdita, la passione o il dolore, in lui sono esplose in maniera melodrammatica e nello stesso momento. Molte parti diverse e in opposizione che hanno segnato quelle settimane. Abbiamo usato il suono delle autentiche macchine dell’epoca, registrando con sette microfoni e usando vetture esattamente identiche, dopo aver studiato le originali grazie alla generosa accoglienza della Ferrari. Enzo viveva per le gare, la parte business era solo una scusa per mantenere in vita le corse, la sua vera passione".