Festival di Venezia 2023: Comandante apre anche le attività di Coming Soon Service alla Villa Il Nidiolo

Al Lido di Venezia è presente Coming Soon Service che ha scelto anche quest'anno la Villa Il Nidiolo come quartier generale per offrire spazi allestiti a produttori e distributori presenti al festival con i propri film.

L'80ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia finalmente interrompe l'estenuante attesa iniziata più di un mese fa quando è stato annunciato il programma. Fortunato è chiunque si trovi al Lido da oggi fino al 9 settembre e ha la possibilità di seguire la selezione di opere in concorso e fuori concorso, transitando da una sala all'altra. Sofia Coppola, Bradley Cooper, Saverio Costanzo, Yorgos Lanthimos, Stefano Sollima, Matteo Garrone, Agnieszka Holland, Pablo Larraín, Michael Mann, David Fincher, Woody Allen, Luc Besson, Wes Anderson, Roman Polanski e il recentemente scomparso William Friedkin: questi i nomi in ordine sparso di alcuni degli autori le cui opere saranno proiettate nell'edizione 2023 del festival veneziano.

Facciamo però un passo dietro le quinte, per raccontare cosa accade alla Villa Il Nidiolo, un edificio su tre piani con un ampio giardino situato alle spalle del Palazzo del Cinema. La villa, che offre un contesto di esclusività e riservatezza agli addetti ai lavori, è la sede di Coming Soon Service per tutta la durata della Mostra. Tra i luoghi offrono un punto di ritrovo agli accreditati, per lavoro o per una pausa, la Villa Il Nidiolo è una location ambita. Tanto gli spazi all'aperto quanto quelli indoor, sono stati allestiti per ospitare le innumerevoli attività stampa legate alla presentazione dei film.

Comandante: il film con Pierfrancesco Favino apre la mostre e le attività di Coming Soon Service

Il film che apre dell'80ª Mostra del Cinema di Venezia e concorre per il Leone d'Oro è Comandante. Diretto da Edoardo De Angelis, il film ha per protagonista Pierfrancesco Favino è si ambienta durante la Seconda Guerra Mondiale e racconta la storia di un sottomarino italiano che affonda un mercantile e trae in salvo i suoi occupanti, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo sarà costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.



Per l'attività stampa pomeridiana di Comandante, che precede la serata di gala serale con la sfilata sul red carpet durante la cerimonia di apertura, 01 Distribution ha scelto di affidarsi alla Villa Il Nidiolo. L'impegno di Coming Soon Service è dunque quello di ospitare regista, cast e delegazione del film gestendo le video interviste e gli incontri con i giornalisti accreditati che hanno luogo in diversi spazi della Villa. L'intensa attività è organizzata nella massima riservatezza per poter permettere a tutti di svolgere tranquillamente il proprio lavoro.

Coming Soon Service mette a disposizione di società di produzione e distribuzione gli spazi attrezzati della Villa, per un totale di 9 set tra allestimenti esterni e interni, tutti coperti e all'occorrenza operativi contemporaneamente. Il grande sforzo produttivo e il lavoro di organizzazione, grazie alla professionalità pluriennale dei suoi tecnici, prosegue anche quest'anno e, come l'anno scorso, è ormai "fully booked". Anche i cocktail serali e i party per celebrare eventi dedicati, sono ormai diventati un must e hanno scatenato la ricerca dell'invito.



Recreate, azienda italiana di beachwear, ha scelto Villa Il Nidiolo per promuovere la sua linea di prodotti. Come sempre, il brand Coming Soon conferma la sua fedeltà e il suo amore per il mondo del cinema e supporta a 360 gradi le distribuzioni cinematografiche e tutti i professionisti del settore.