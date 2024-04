Festival di Cannes: la serie di Valeria Golino L'arte della gioia sarà presentata come evento speciale

News Cinema

Un appuntamento speciale sarà dedicato dal prossimo Festival di Cannes a Valeria Golino che presenterà la sua attesa serie L'arte della gioia adattamento del romanzo di Goliarda Sapienza che uscirà poi nei cinema.

Non è una novità vederla con piacere dalle parti della Croisette, tanto che Valeria Golino è stata invitata al Festival di Cannes due volte per i suoi film da regista, Miele (2013) e Euforia (2018). Nella prossima edizione, la 77esima, che si svolgerà dal 14 al 25 maggio prossimi, tornerà con un appuntamento speciale in cui parteciperà a un incontro con il pubblico e presenterà il primo episodio, in anteprima mondiale, del suo atteso adattamento come serie televisiva Sky Original del romanzo di culto L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Nel cast Jasmine Trinca, Tecla Insolia e Valeria Bruni Tedeschi.

Prima di arrivare sugli schermi di Sky, la serie uscirà nei cinema italiani. Scritta da Valeria Golino stessa, insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo, e prodotta da Sky e Viola Prestieri per HT Film, L'arte della gioia racconta di una ragazza siciliana che a inizio '900 scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. Nata proprio il giorno di capodanno del 1900 in una famiglia molto povera delle campagne della Sicilia, fin dall'infanzia insegue la felicità senza cedere alle pressioni sociali della realtà in cui vive.

Dopo un incidente che l'allontana dalla famiglia, entra in un convento e la sua grande intelligenza le permette di diventare la preferita della Madre Superiora. In seguito approda entra nelle grazie di una principessa, guadagnando sempre più potere a palazzo. Solo l'inizio di un percorso di emancipazione, di scoperta del proprio corpo e delle possibilità che la vita le riserva di ottenere riconoscimenti e soprattutto la felicità.

foto di Riccardo Ghilardi e Paolo Ciriello