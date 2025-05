Festival di Cannes 2025: una giornata fra la violenza della polizia e l'intelligenza artificiale

News Cinema

Dopo i voli nei cieli del solito folle genio dell'azione Tom Cruise il Festival di Cannes torna oggi nella terza giornata con i piedi ben piantati a terra. Con un concorso dedicato alla polizia violenta contro i manifestanti in Francia e a un padre in cerca della figlia nel deserto marocchino. Ecco la giornata di oggi nel nostro video menù.

Occhiale da sole, abito colorato o smoking classico, Tom Cruise è ormai ripartito, chissà se con un aereo guidato da lui, come ha fatto per l'ennesima volta anche nel nuovo Mission Impossible, The Final Reckoning, che ha segnato le scorse ore qui al Festival di Cannes.

Dopo voli e paracadute, spericolate scene d'azione e rigorosamente nessuna attività stampa prevista, si torna alla concretezza di un concorso all'europea, fra Francia e Spagna, ma soprattutto con uno dei film più attesi della competizione, il ritorno di Dominik Moll, che ha conquistato tutti con il magnifico poliziesco La notte del 12.

Ma vediamo in questo video del nostro inviato Mauro Donzelli cosa prevede la giornata di oggi, la terza, da Cannes.