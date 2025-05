Festival di Cannes 2025: la Palma d'oro a Jafar Panahi per Un simple accident - Tutti i premiati

News Cinema

Dopo undici giorni di proiezioni e ventidue film in concorso, a vincere la Palma d'oro è Un simple accident di Jafar Panahi. Ecco tutti i premiati del palmares dalla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2025.

Dopo dodici giorni intensi, con tanto di mattinata di oggi segnata da un blackout che ha messo in ginocchio la zona, sembra per un paio di interventi dolosi, il Festival di Cannes ha chiuso il sipario di un'edizione dal livello medio assai solido. Dopo l'apertura con la Palma d'onore a Robert De Niro e l'irruzione di Tom Cruise nella sua ultima missione impossibile. La Palma d'oro va in Iran, salutando il ritorno dopo molti anni senza poter presentare in persona i suoi film a Jafar Panahi e al suo bellissimo (e molto politico) Un simple accident, che l'ha ricevuta dalle mani di Cate Blanchett. Doppio premio brasiliano, invece, per il preferito di tanti, The Secret Agent.

Con la conduzione dell'attore Laurent Lafitte, come maestro di cerimonie, la cerimonia di premiazione è stata rapida e senza troppi fonzoli, come accade da due edizioni con il passaggio dei diritti alla rete pubblica France 2. Anche perché incombevano il telegiornale e, soprattutto, la finale della Coppa di Francia di calcio.

Ecco tutti i Premi del Concorso della 78esima edizione del Festival di Cannes attribuiti dalla Giuria Internazionale presieduta da Juliette Binoche, e composta dall'attrice americana Halle Berry, dall'attore americano Jeremy Strong, dalla regista indiana Payal Kapadia, lil regista messicano Carlos Reygadas, il regista congolese Dieudo Hamadi, l'attrice italiana Alba Rohrwacher, Il regista sud coreano Hong Sang-Soo, e la scrittrice francese Leïla Slimani. Dall'elogio del dibattito "appassionato e affascinante", di cui hanno parlato esplicitamente alcuni giurati, possiamo intuire che "l'unanimità non esiste" e non sia esistita neanche fra di loro, negli undici giorni di discussioni sui film da premiare. Un ex aequo ce lo conferma.

Festival di Cannes 2025: La Palma d'Oro per il miglior film e tutti gli altri premi