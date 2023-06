Festival di Cannes 2024: annunciate le date della 77esima edizione

News Cinema

Il Festival di Cannes ha reso note le date della prossima edizione, che si svolgerà dal 14 al 25 maggio 2024 e sarà la numero 77.

A poco meno di due settimane dalla chiusura del 76° Festival di Cannes, veniamo a scoprire le date della prossima edizione, che si svolgerà sempre nel mese di maggio ma dal 14 al 25. Ovviamente ancora non abbiamo notizie sulla settantasettesima edizione, ma siamo curiosi di scoprire se il 2024 sarà l'anno in cui la manifestazione cinematografica aprirà le porte a Netflix oppure no.

Premi e star di Cannes 2023: un breve recap

Il Festival di Cannes 2023 si è concluso con la vittoria della Palma d'Oro da parte di Anatomie d'une chute di Justine Triet. The Zone of Interest di Jonathan Glazer si è invece aggiudicato il Gran Premio. Fallen Leaves di Aki Kaurismaki è stato premiato con il Premio della Giuria, mentre il Premio alla Regia è andato a Tran Anh Hung per La passion de Dodin Bouffant. Il Premio alla Sceneggiatura è stato tributato a Monster di Hirokazu Kore-eda, il Premio per l'Interpretazione Femminile è andato a Merve Dizdar per About Dry Grasses di Nuri Bilge Ceylan, mentre il Premio per l'Interpretazione Maschile lo ha portato a casa Kji Yakusho per il film Perfect Days di Wim Wenders.

Prima vera edizione Covid-Free, o post-pandemia, Cannes 2023 ha visto una massiccia presenza di star americane (da Leonardo DiCaprio a Robert De Niro, da Harrison Ford a Ethan Hawke, da Julianne Moore a Natalie Portman. Hanno avuto una grandiosa anteprima Indiana Jones e il quadrante del destino e Killers of the Flower Moon, e il concorso ha ospitato tre film italiani: Rapito, Il Sol dell'Avvenire e La Chimera. La qualità dei titoli in competizione è stata giudicata ottima, alle proiezioni ufficiali il pubblico ha applaudito per minuti e minuti e, dopo una settimana di pioggia, è arrivato il sereno. A presiedere la giuria del Concorso era Ruben Ostlund, che ha vinto la Palma d'Oro sia con The Square che con Triangle of Sadness. Il settantaseiesimo Festival di Cannes si è aperto con Jeanne du Barry, interpretato da Johnny Depp, e ha ospitato l'anteprima dei primi due episodi di The Idol, la serie creata da Sam Levinson e con protagonista - guarda un po’ - Lily-Rose Depp.

Il Tweet con l'annuncio delle date di Cannes 2024

Il Festival di Cannes che si è da poco concluso è stato il primo in cui Iris Knobloch è stata Presidente. L'annuncio delle date della nuova edizione è stato diffuso via social. Ecco il post apparso sull'account Twitter ufficiale del Festival. Sopra una foto della sala Lumière si legge: "Save the Date. Appuntamento il prossimo anno per Cannes 2024", e poi "77esimo Festival di Cannes: Dal 14 al 25 maggio 2024. Appuntamento il prossimo anno per una nuova celebrazione del cinema internazionale!" Inutile dire che abbiamo appena cominciato il countdown.