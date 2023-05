Festival di Cannes 2023: sul red carpet Tom Hanks, Scarlett Johansson, Adrien Brody e tutto il cast di Asteroid City

News Cinema

Protagonista della montée des marches del 23 maggio il cast del nuovo film di Wes Anderson, Asteroid City. Ecco le foto del red carpet del film con Bryan Cranston, Adrien Brody, Tom Hanks, Scarlett Johansson e il cast all star del film.

Come gli è consueto, per il suo nuovo film, Asteroid City, Wes Anderson ha assemblato un cast di superstar: in questo senso si potrebbe dire di lui che è il nuovo Woody Allen, il regista per cui gli attori farebbero a botte pur di accaparrarsi un ruolo nei suoi film. Stavolta nella sua nuova regia, in concorso al Festival di Cannes, ci sono alcuni suoi fedelissimi più qualche faccia nuova, e che faccia! Per non far torto a nessuno, vi riepiloghiamo i protagonisti di Asteroid City: Scarlett Johansson, Adrien Brody, Tom Hanks, Jason Schwartzmann, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Edward Norton, Liev Schreiber, Steve Carell, Matt Dillon, Maya Hawke, Hong Chau, Rupert Friend... e speriamo di non aver dimenticato nessuno! Ieri sera 23 maggio gli attori e il regista hanno sfilato sul tradizionale red carpet del festival, forse il più glamour al mondo, prima di intraprendere la classica Montée des Marches ed entrare in sala ad assistere alla proiezione. Sono stati ovviamente bombardati dai flash dei fotografi, tra i quali c'era anche Luca Carlino, autore delle foto che vi mostriamo.



Asteroid City: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film di Wes Anderson - HD

